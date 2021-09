OM : Marseille déchante face à Lens au Vélodrome

Publié par Clément M. le 27 septembre 2021 à 08:45

Opposé à Lens au Vélodrome dimanche soir en clôture de la 8ème journée de Ligue 1, l' OM avait pour ambition de conforter sa place de dauphin. Néanmoins, au terme d'un match spectaculaire, l' Olympique de Marseille a enregistré sa première défaite de la saison...

L' OM trébuche face à Lens

Alléchante sur le papier au vu du début de saison des deux formations, l'affiche OM - Lens a tenu toutes ses promesses. Les Marseillais et les Lensois ont offert un spectacle de qualité aux 48 000 spectateurs présents au Stade Vélodrome.

Dès les premières minutes de jeu, le ton a en effet été donné par les Sang et Or qui ont ouvert la marque dès la 9ème minute grâce à un pénalty de Florian Sotoca. Puis a eu lieu une fin de première période complètement folle. D'abord marquée par un second but du RC Lens, inscrit par Przemyslaw Frankowski (27e). Avant que les locaux ne reveillent tout un stade par l'intermédiaire de Dimitri Payet, qui en s'offrant un doublé (33e, 45+3e) a permis à son club de revenir à hauteur de son adversaire à la pause. Ceci-dit, malgré une excellente entame de seconde période où Cengiz Under a notamment trouvé la barre, l' Olympique de Marseille a fini par se faire punir. Lens s'est en effet adjugé un succès de prestige grâce à un troisième but inscrit par Wesley Saïd (71e).

Marseille en perte de vitesse

Tenu en échec par Angers (0-0) en milieu de semaine, puis vaincu (2-3) par Lens ce week-end, l' Olympique de Marseille connaît sa première baisse de régime de la saison. Conséquence, avec seulement un point pris lors des deux dernières journées de championnat, l' OM a perdu son statut de dauphin. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont effectivement reculé à la troisième marche du podium. Malgré un match en moins, les Phocéens pointent désormais à une longueur du RC Lens (2e), tandis que le PSG affiche déjà 10 points d'avance en tête du classement.

Lors de la prochaine journée, le club phocéen se rendra sur la pelouse du champion de France en titre, Lille, pour tenter de relever la tête et redémarrer une série. Mais avant ça, les joueurs de Jorge Sampaoli seront opposés à Galatasaray jeudi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue Europa.