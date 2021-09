OM : La frustration de Payet après la première défaite de Marseille

Publié par Ange A. le 27 septembre 2021 à 00:20

L’Olympique de Marseille n’est plus invaincu cette saison. Dimanche, l’ OM a plié l’échine contre le RC Lens à l’Orange Vélodrome. Auteur d’un doublé contre les Sang et Or, Dimitri Payet s’est exprimé après ce revers de Marseille.

Le RC Lens crée la surprise au Vélodrome, fin de l’invincibilité de l’ OM

Fin de série pour l’Olympique de Marseille. Accroché par l’Angers SCO lors de la dernière journée, l’ OM vient d’aligner une nouvelle contreperformance en championnat. Dimanche à l’Orange Vélodrome, le club phocéen a subi sa première défaite de la saison. Victorieux (2-3), le Racing Club de Lens a mis fin à la série d’invincibilité de Marseille cette saison. Florian Socota (9e, s.p), Przemyslaw Frankowski (27e) et Wesley Saïd (71e) ont été les bourreaux des Olympiens. Auteur d’un doublé contre les Sang et Or, Dimitri Payet (33e, 45+3e s.p) s’est confié après la défaite des siens. Un revers qui relègue le club provençal à la 3e place de Ligue 1 Uber Eats derrière son bourreau du jour, nouveau dauphin du Paris Saint-Germain.

L’analyse froide de Dimitri Payet après la défaite de Marseille

Pour Dimitri Payet, la défaite de l’Olympique de Marseille est quelque peu logique. De retour après son absence à Angers, le meneur de jeu de l’ OM estime que les visiteurs en avaient plus envie. « On est forcément déçu. Je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait. On est tombé sur une équipe qui en voulait plus. La défaite me semble logique. On était sur courant alternatif. Ils ont su en profiter, ils ont été plus réguliers que nous. Il faudra rectifier le tir rapidement », a déclaré le milieu offensif à Prime Video. Après deux matchs sans victoire, Marseille va tenter de renouer avec le succès contre Galatasaray. La rencontre compte pour la 2e journée de Ligue Europa. Elle servira également de dernière répétition avant le déplacement sur la pelouse du Lille OSC lors de la prochaine journée de Ligue 1.