OM : La surprenante sortie de Sampaoli après le nul à Angers

Publié par Ange A. le 23 septembre 2021 à 07:54

L’Olympique de Marseille a été contraint au partage des points mercredi par l’Angers SCO. Un résultat qui a fait réagir le bouillant entraîneur de l’ OM Jorge Sampaoli.

L’OM tenu en échec par l’Angers SCO

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Après son succès contre le Stade Rennais (2-0), l’ OM espérait enchaîner avec une nouvelle victoire mercredi sur la pelouse de l’Angers SCO. Mais au final, le club phocéen ne repartira qu’avec un seul point de Raymond Kopa au terme d’une rencontre marquée par l’invasion de la pelouse par les supporters. Accroché par Angers (0-0), Marseille conserve son invincibilité en championnat. Le club phocéen occupe également la 2e place du classement au soir de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Entraîneur du club provençal, Jorge Sampaoli a réagi à la contreperformance des siens, notant tout de même du positif face au club de l’Anjou.

Jorge Sampaoli tire le positif après Angers

Le technicien argentin se réjouit notamment d’avoir conservé son invincibilité face à Angers. « On a fait beaucoup d’efforts face à une équipe qui a bien défendu en bloc bas et a fermé le jeu. On a été en difficulté pendant quinze minutes par rapport à nos erreurs. Même si on n’a pas gagné, je suis satisfait de ce point-là. On s’en contentera », a lâché Jorge Sampaoli après la rencontre selon les propos rapportés par La Provence. Comme face au SCO, le coach de l’Olympique de Marseille annonce encore des changements pour les prochaines rencontres. « On a changé parce qu’il le fallait. Il faut qu’on s’habitue car on va souvent jouer tous les trois jours. La rotation va se faire automatiquement », a-t-il averti. Tenu en échec par Angers, l’OM reçoit le RC Lens dimanche puis les Turcs de Galatasaray jeudi prochain en Ligue Europa.