PSG Malaise : Grosse embrouille confirmée à Paris avant Man City

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2021 à 11:45

Les images de Kylian Mbappé très remonté contre son partenaire d’attaque Neymar, lors du match entre le PSG et Montpellier, ont fait le tour du monde, samedi soir. À un peu plus de 24 heures d’un choc de Ligue des champions face à Manchester City, la relation entre les deux hommes n'est pas au beau fixe au sein du club de la capitale.

Neymar et Mbappé, déjà le désamour au PSG ?

Samedi, au Parc des Princes, Neymar et Kylian Mbappé ont eu du mal à se trouver durant le match de la 8e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain à Montpellier HSC. Et même si au coup de sifflet final de l’arbitre ce sont les hommes de Mauricio Pochettino qui se sont imposés (2-0), l’international français de 22 ans s’est montré très remonté vis-à-vis de l’attaquant brésilien de 29 ans, qui l’a oublié sur une grosse occasion.

Après une passe décisive de Neymar pour Julian Draxler, les caméras de Canal+ ont surpris Mbappé en train de râler sur le banc des remplaçants parisiens. Puis, désignant Neymar, il s’adresse à Idrissa Gueye en ces termes : « Ce clochard, il ne me fait jamais la passe. » Les problèmes de connexion entre les deux protégés de Pochettino observés depuis le début de saison ne sont pas le fruit du hasard selon Bixente Lizarazu. Pour le champion du monde 1998, le problème pourrait être lié à l’arrivée de Lionel Messi.

« Neymar et Mbappé ? C’était un couple l’année dernière… Je ne sais pas si c’est l’arrivée de Messi qui a redistribué les cartes, en tout cas on a l’impression qu’ils n’ont plus la même facilité à jouer ensemble », a analysé le consultant sportif sur Canal+. Quatre ans après le début de leur « coup de foudre », Kylian Mbappé et Neymar seraient un peu en froid.

Mbappé et Neymar se sont expliqués après PSG-Montpellier

D’après les renseignements glanés par le quotidien L’Équipe, « la vision des deux hommes a évolué ces derniers mois », Neymar ne comprenant pas l’insistance de Kylian Mbappé à vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source, le clan Neymar n’aurait pas aussi compris pourquoi l’enfant de Bondy était absent lors de certaines soirées organisées entre joueurs du PSG.

Poursuivant, le média francilien révèle également que du côté de l’ex-monégasque, il a « eu cette impression récurrente ces derniers mois de ne pas toujours être mis en valeur dans l’animation offensive et d’être parfois oublié par ses partenaires sud-américains ». Toutefois, l'entourage du jeune français indique qu’il ne faut pas « surinterpréter » la petite phrase lancée par le Golden Boy 2017 depuis le banc samedi soir.

L’Équipe précise aussi que Mbappé et Neymar se sont expliqués à la fin de la rencontre et les choses sont rentrées dans l’ordre puisque les deux joueurs ont été vus bras dessus bras dessous lors de l'entraînement de dimanche.