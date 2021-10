FC Nantes Mercato : Randal Kolo Muani quittera le FC Nantes !

Publié par Gary SLM le 01 octobre 2021 à 13:12

Randal Kolo Muani ne va pas rester au FCN. Le joueur offensif partira du FC Nantes l’été prochain à la fin de son contrat. Une augmentation de son salaire n’y changerait rien.

Une augmentation de 15 000 euros à 300 000 euros/mois serait insuffisante

Joueur formé au FC Nantes, Randal Kolo Muani fait la fierté du centre de formation du club Jaune et Vert. Auteur de 9 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’avant-centre de 22 ans prend progressivement le lead en attaque du FCN. Seulement, l’expérience débutée en 2018 sous les couleurs de l’équipe professionnelle nantaise ne va pas se poursuivre. La Bundesliga est désormais bien trop présente dans la tête du buteur Bondynois.

Considéré comme un jeune du club malgré ses belles prestations de la saison passée et sa montée en puissance sous les ordres d'Antoine Kombouaré, Kolo Muani ne perçoit qu’un salaire de 15 000 € par mois. Déjà convaincu de son choix de partir du club lors du mercato estival, même s’il est finalement resté, il devrait remettre le couvert en juin prochain lorsque son contrat arrivera à son terme. La conséquence pour le FCN : la perte d'un joueur très prometteur sans encaisser la moindre indemnité de transfert.

Pour contourner ce risque de perdre de l’argent sur ce joueur estimé à au moins 15 millions d’euros sur le marché des transferts, Waldemar Kita cherche à reprendre la main avec son entourage. Le dirigeant des Canaris aurait annoncé au joueur sa volonté de négocier avec ses représentants une prolongation de contrat. Mais selon RMC Sport, les carottes seraient déjà cuites.

FC Nantes : Randal Kolo Muani ne devrait pas poursuivre l’aventure

Un proche de l’attaquant aurait affirmé qu’une prolongation de son bail au FC Nantes est inenvisageable, même avec un passage de son salaire de 15 000 à 300 000 €/mois. Il faut dire que le buteur du FCN est attiré par la Bundesliga depuis de longue date. Des contacts entre son entourage et des clubs allemands existent, d’où cette décision tranchée de ses proches. Pour l’avenir de Kolo Muani, plusieurs pistes sont disponibles, puisque des clubs anglais venus aux nouvelles l’été dernier sont toujours à ses trousses dans l’espoir de le recruter gratuitement à la fin de cette saison.

Watford est déjà passé à l’offensive avec une offre concrète refusée par l’intéressé. Southampton et même l’OL auraient aussi tenté des approches sans plus de succès. Si Kolo explique au média sportif « j'ai tout simplement préféré rester à Nantes… », il n’entendrait pas faire de vieux os en Loire-Atlantique. Le joueur offensif voulait réaliser « une deuxième saison de L1 dans un club » où il était certain d’avoir du temps de jeu avant de se lancer dans un plus gros challenge.

Il semble que cette saison chez les Jaune et Vert va l’aider à donner vie à son rêve d’évoluer en Bundesliga dès la saison prochaine. Des contacts avec des clubs du championnat voisin devraient se renforcer d’ici janvier prochain et c’est ce qui va mettre le FCN en difficulté dans les négociations tardives envisagées par son président Waldemar Kita.

