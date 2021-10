Barça : En totale roue libre, Koeman dézingue Laporta et ses joueurs !

Publié par Thomas le 01 octobre 2021 à 17:32

Le Barça vit actuellement un cataclysme sans précédent. Après sa débâcle humiliante contre le Benfica (3-0) mercredi en Ligue des champions, le club catalan est au bord du gouffre, et son entraîneur Ronald Koeman est en grand danger. Sa conférence de presse aujourd’hui est tout bonnement lunaire.

Barça : Koeman en roue libre

La fin est proche pour le Néerlandais. Arrivé sur le banc du FC Barcelone l’été 2020, Ronald Koeman a vu son président Joan Laporta convoqué une réunion de crise mercredi soir juste après la rencontre de Ligue des champions à Lisbonne. Les dirigeants blaugranas ont alors convenu un délai de quelques jours supplémentaires, soit jusqu’à la rencontre contre l’Atlético pour prendre la décision ou non de limoger Koeman.

Il faut dire que l’opération ne s’annonce pas évidente pour le club. Virer l’entraîneur néerlandais engendrerait une perte totale de 12 millions d’euros, une somme importante qui fait durer un peu plus la situation chaotique du Barça. Ce matin, en conférence de presse, Ronald Koeman a livré un discours incroyable, à la veille du choc contre les Colchoneros, où il s’en prend à son président et à son effectif.

Interrogé sur sa position contestée à Barcelone, l’entraîneur de 58 ans a lancé plusieurs punchlines qui devraient faire bondir sa direction. "Le club ne m'a rien dit. J'ai découvert que le président était ici ce matin. Mais je ne lui ai pas parlé. Je sais déjà que beaucoup de choses ont fuité. C'est sûrement quelque chose qui est vrai", a alors lancé le coach aux journalistes présents. Koeman a ensuite blâmé le manque de moyens mis en place cet été pour aligner une équipe compétitive.

"L'équipe, telle qu'elle est aujourd'hui, sera la même dans trois mois. Les jeunes peuvent être récupérés. On parle toujours du système, mais ce n'est pas le système. Donc, si nous n'avons pas de vrais ailiers, nous devons chercher des arrières latéraux. Si j'avais de l'argent, j'aurais encore Messi ici. Et j'aurais aussi d'autres joueurs pour jouer le meilleur système et dominer. Mais s'il n'y a pas d'ailiers et qu'ils entrent à l'intérieur... Nous sommes limités. Nous manquons de joueurs en un contre un avec de la vitesse. Si vous dribblez, il y a des déséquilibres et des choses se passent. Et vous créez des espaces. Et je l'ai déjà dit l'autre jour nous manquons aussi d'efficacité."

Koeman veut régler ses comptes au Barça

L’ancien défenseur emblématique des Oranjes a aussi annoncé la couleur ce matin, indiquant qu’il prendrait la parole en temps et en heure pour évoquer sa situation réelle au FC Barcelone, insinuant par la même occasion qu'il ne pouvait dévoilé les dessous de cet imbroglio. "Il y a sûrement des gens qui pensent qu'il y a un manque de respect, des gens qui pensent qu'on devrait avoir le temps... J'aimerais parler un jour et bien parler de ce que je pense", a informé l’intéressé, visiblement très en colère ce vendredi.

Les clashs légendaires du foot français