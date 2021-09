Barça Mercato : La sentence est tombée pour Ronald Koeman !

Publié par Thomas le 30 septembre 2021 à 18:07

Après la débâcle humiliante contre le Benfica mercredi en Ligue des champions, le président barcelonais Joan Laporta a convenu une réunion de crise afin de prendre une décision forte quant à l’avenir de son entraîneur Ronald Koeman. Aujourd’hui, le verdict du Barça est tombé.

Barça Mercato : On connaît la date du limogeage de Koeman

Hier, le FC Barcelone taquinait son rival de toujours le Real Madrid après sa défaite surprise contre l’inattendu Sheriff Tiraspol. Aujourd’hui, les Merengues peuvent leur retourner la politesse. Le Barça a connu un revers cinglant à Lisbonne, contre une équipe du Benfica redoutable. Au final, les Blaugranas culminent à la dernière place de leur groupe de Ligue des champions avec 0 point et une différence de but de -6. Une situation terrible pour un club de cet acabit, qui a poussé le président Joan Laporta à réunir ses bras droits hier soir pour prendre une décision importante. Cet entretien aurait duré jusqu’à 4h du matin et s’est poursuivi dans le courant de l’après-midi, signe de la gravité de la situation.

Si la situation de Ronald Koeman est en danger à Barcelone, la triste prestation contre le Benfica hier a considérablement envenimé les choses, et son limogeage semble désormais inévitable. Ce n'est néanmoins pas pour tout de suite, puisque le Barça aurait semble-t-il donné son verdict. L’entraîneur néerlandais conservera ses fonctions au moins jusqu’à ce week-end, et le choc contre l’Atlético de Madrid. Une décision sera alors prise par les dirigeants, qui se laissent la trêve internationale pour acter le licenciement de Koeman.

Départ de Koeman, pourquoi ça traîne ?

L’idée d’un limogeage de l’ancien défenseur des Oranjes date déjà de cet été, où Joan Laporta s’était convenu un délai de 15 jours pour trouver un nouvel entraîneur au Barça, sans quoi il le conserverait. Si le rapport entre les deux hommes s’est profondément détérioré depuis, aucun licenciement n’a encore été prononcé, et pour cause, cela impliquerait des coûts colossaux pour le Barça.

Comme l’avance AS, virer Koeman ferait perdre 12 millions d’euros aux Blaugranas. Une somme importante quand on sait les difficultés financières que vit le club depuis plusieurs mois. Le départ du Néerlandais serait donc un investissement risqué, raison pour laquelle Laporta préfère temporiser.

Les clashs légendaires du foot français