Barça Mercato : Réunion de crise ! Limogeage de Koeman imminent

30 septembre 2021

C’est le chaos à Barcelone. Après l’humiliation reçue par le Benfica ce mercredi, le limogeage de Ronald Koeman est plus que jamais d’actualité. Joan Laporta a organisé une réunion d’urgence cette nuit, qui aurait duré jusqu’à 4h du matin. Les dirigeants du Barça auraient pris une décision radicale.

Barça Mercato : Koeman viré aujourd’hui ?

L’information n'a pas manqué d’agiter les médias espagnols. Le président du Barça, Joan Laporta, a pris une décision forte hier soir après la débâcle contre le Benfica en Ligue des champions. Une réunion de crise a été décrétée dans la foulée du match à Lisbonne pour évoquer la situation calamiteuse du Barça, et prendre des mesures choc pour le reste de la saison. Cette réunion, aurait duré jusqu’à 4h du matin, et devrait se poursuivre dans la journée.

Pour rappel, Joan Laporta avait également réuni ses bras droits en urgence après la défaite humiliante contre le Bayern Munich lors de la première journée de Ligue des champions. Aujourd’hui, un choix fort devrait être prononcé par le club sur l’avenir de Ronald Koeman. Si le doute subsistait encore il y a quelques jours sur le futur du Néerlandais à Barcelone, ce jeudi, la presse est catégorique, Koeman sera viré incessamment sous peu, et un nouveau coach débarquera en Catalogne dans la foulée.

Le successeur de Koeman connu

L’opération s’annonce coûteuse, mais nécessaire. Comme l’avance le journal AS, le licenciement du coach barcelonais coûterait environ 12 millions d’euros aux dirigeants. Une somme colossale mais que le club s’apprête à débourser comme l’affirme le média concurrent Marca.

Dès lors, plusieurs noms sont évoqués pour assurer sa succession. Xavi (Al Sadd SC), Roberto Martinez (Belgique) ou encore Andrea Pirlo (Libre). Pour les médias ibériques, les dirigeants du FC Barcelone n’auraient que ces trois noms dans leur esprit à l’heure actuelle. Le point de non-retour a été atteint entre Laporta et son entraîneur, et son licenciement ne serait qu’une question d’heures. Le président catalan appellerait alors l’un des trois nommés plus haut pour prendre les rênes du Barça.

