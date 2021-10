ASSE - OL : Une grosse inquiétude exprimée avant le derby

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2021 à 19:32

Avant le derby qui oppose l’ ASSE à l’OL, dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, Jérôme Alonzo a confié ses impressions sur ce match si important pour les supporters des deux clubs rivaux, sur France Bleu.

ASSE : Alonzo, « Je suis triste et extrêmement inquiet »

Invité à se prononcer sur le derby entre l’ ASSE et l’OL en Ligue 1, dimanche (20h45), Jérôme Alonzo (48 ans) a exprimé une grosse inquiétude pour son équipe de coeur, évidemment les Verts, actuelle lanterne rouge du championnat. « Je suis triste et inquiet, comme tous les gens qui ont ce club dans leur cœur. Je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors », a-t-il confié, à la radio, dans des propos retranscrits par Poteaux-Carrés.

L’AS Saint-Étienne est 20e avec 3 petits points en 8 journées disputées (soit 0 victoire, 3 matchs nuls et 5 défaites). Quant à l’Olympique Lyonnais, il est 7e avec 12 points avant son déplacement au Stade Geoffroy-Guichard. Cependant, l’ancien gardien de but des Stéphanois (1997-2001) estime que le match de dimanche peut être le déclic pour les Verts lors du 123e derby entre les deux ennemis. « Ce match contre Lyon peut aussi être un acte fondateur. Les derbies font parfois tourner une saison. Espérons que cette fois-ci il tournera dans le bon sens pour nous », a-t-il déclaré.

Puel a-t-il les joueurs pour se maintenir en Ligue 1 ?

Jérôme Alonzo a également évoqué la question du maintien de l’ ASSE dans l’élite. Pour lui, l'équipe de Claude Puel est certes menacée de relégation en ec début d'exercice, mais peut se sauver d’ici la fin de la saison. « L’effectif est au niveau pour se maintenir, il y a de bons joueurs dans chaque ligne. [...] Il y a aussi des manquements tactiques, de gros manquements techniques, mais cet effectif a largement sa place en Ligue 1. On doit pouvoir laisser trois équipes derrière nous », a rassuré le consultant sportif. Rendez-vous donc en mai 2022 !

