ASSE-OL : La réponse incroyable de Puel sur son avenir !

Lanterne rouge du championnat de France après 8 journées, l’ ASSE vit actuellement une passe chaotique, où l’avenir de son entraîneur Claude Puel est fortement menacé. En conférence de presse ce matin, le coach des Verts a apporté une réponse totalement inattendue lorsqu’un journaliste évoque son possible départ du club.

ASSE Mercato : Puel remballe un journaliste

En conférence de presse aujourd’hui, Claude Puel s’est livré sur la situation désastreuse de Saint-Étienne en championnat. Le club est sur une série noire de 5 défaites de rang, et doit recevoir à Geoffroy-Guichard l’ennemi lyonnais, qui sort d’une nette victoire en Europa League 3-0 contre Brondby. Si la situation est critique dans le Forez, l'entraîneur semble cependant étonnamment serein. Ce vendredi, Claude Puel s’est voulu optimiste quant à la suite de la saison, que ce soit pour ses joueurs ou pour son statut à l’ ASSE.

Alors que des "Puel démission !" fusaient la semaine dernière du Kop Nord de Geoffroy-Guichard après la lourde défaite contre Nice, le derby de ce week-end semble être décisif pour l’avenir du coach français. Seulement, le coach des Verts ne semble pas du même avis. "Pourquoi ce match (face à Lyon) serait déterminant ? Vous en savez quelque chose (de mon avenir) ? Il reste 29 matchs derrière et on se prépare à un marathon pour prendre les points (...) Vous savez je bourlingue depuis un petit moment. J'ai vécu des choses et d'autres selon les résultats dans différents clubs. Quand on a une certaine expérience on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel c'est d'être auprès de mon groupe. Il n'y a pas d'autres options pour moi que d'être bien concentré sur mon sujet et de ne pas écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit." La situation est claire, en tout cas dans l’esprit de l’intéressé, pas sûr cependant que cela apaise les supporters stéphanois, très remontés contre leur coach depuis plusieurs semaines.

Puel se veut confiant face à l’OL

L’ancien coach de Leicester a félicité la rigueur de ses joueurs cette semaine à l’entraînement, et assure que les Verts livreront un bon match contre les Gones, s’ils gardent la même dynamique. "C'était une semaine studieuse. Les joueurs sont réceptifs, à l'écoute. Ils se sont donnés les moyens de faire un bon match mais il faudra retranscrire ça sur le terrain. En ajoutant que ses joueurs "se construisent dans l'adversité. C'était également le cas la saison dernière. Le groupe ira chercher des ressources pour corriger ce qui mérite de l'être."

