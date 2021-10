PSG Mercato : Révélations folles de Mbappé sur son transfert avorté !

Publié par Thomas le 04 octobre 2021 à 14:27

Véritable dossier brûlant cet été, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid avait capoté au dernier moment, faute d'accord avec le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi qui se montrait ferme sur ses intentions de garder son joyau français. Dans une interview accordé à RMC Sport, l'attaquant parisien a fait des révélations chocs sur les dessous de ce non-transfert cet été.

PSG Mercato : Mbappé voulait partir dès juillet

Cet été, toute la presse espagnole n'avait d'yeux que pour lui. Très courtisé par le Real Madrid qui remuait ciel et terre pour le recruter, Kylian Mbappé avait finalement poursuivi l’aventure au Paris Saint-Germain, menant à bien sa dernière année de contrat dans la capitale. Très discret sur le marché des transfert, Florentino Pérez avait mis un coup d’accélérateur dans les derniers instants, formulant une offre jusqu’à 200 millions d’euros à Paris pour enrôler son joyau. Au final, l’opération avait capoté, entre autres à cause de la forte pression mise par les dirigeants Rouge et Bleu pour conserver leur attaquant.

Si depuis, la situation semble être revenue à la normale, l’intéressé a révélé les dessous de ce transfert avorté. Des confidences qui ne devraient pas plaire à tout le monde. Dans une interview pour RMC Sport, le natif de Bondy a dévoilé ses intentions à la fin de la saison dernière, affirmant de nouveau que son objectif était de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. "Ma position a été claire. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt... J’ai dit fin juillet que je voulais partir !" Un récit qui confirme bien les tendances annoncées à l’époque. Si aucune offensive des Merengues n’avait encore été formulée, l’envie était réciproque entre le joueur et le club espagnol, mais le PSG faisait constamment blocage.

Mbappé remonté contre la presse

Dans cet entretien, le champion du Monde 2018 révèle que l’envie de partir avait été communiquée tôt durant le mercato estival. "J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", informe Kylian Mbappé. Le joueur de 22 ans s’est aussi montré très déçu de la couverture médiatique faite à son sujet à la fin de l’été. "Je n’ai pas trop apprécié le fait de dire "il vient la dernière semaine d’août’ parce que ça, ça fait voleur." Une interview complète à retrouver mardi sur RMC Sport.