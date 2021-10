PSG : Après Rennes, Neymar au coeur d’une grosse polémique à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2021 à 19:27

Pour la première fois de la saison, le PSG de Neymar a été battu en Ligue 1. Et c’est le Stade Rennais de Bruno Genesio a accompli cet exploit dimanche à l’occasion de la 9e journée. Au lendemain de cette défaite, le nom de la star brésilienne est sur toutes les lèvres dans la capitale.

Le Neymar le fêtard est de retour au PSG

Cinq jours après un succès convaincant face à Manchester City, lors de la deuxième journées des phases de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est incliné en championnat sur le terrain du Stade Rennais (0-2), dimanche à 13h. Un match en début d’après-midi où Neymar est carrément passé au travers. Seulement, ce n’est pas la première fois que la star brésilienne se rate lors d’un match cette saison. Un déclin qui s’explique éventuellement par son manque de rigueur dans le travail en dehors hors du terrain.

En effet selon les révélations du journal L’Équipe, l’attaquant de 29 ans a par exemple manqué de se reposer entre le match contre Manchester City et celui à Roazhon Park. Le quotidien explique ainsi que l’ancien ailier du FC Barcelone a d’abord assisté à un défilé de mode, puis il est allé participer à un anniversaire d’une amie.

« Le voir sortir cette semaine, mardi, après Manchester City, assister à un défilé de mode ou participer à l’anniversaire d’une amie mannequin les jours d’après ne peut tout expliquer, mais offre des éléments de compréhension pour mieux analyser ses difficultés physiques d’hier », explique le journaliste Hugo Delom. Neymar était bien à l’anniversaire d’une mannequin vendredi soir avec quelques-uns de ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marco Verratti et Angel Di Maria.

PSG : Les statistiques désastreuses de Neymar devant les cages

Décevant depuis le début de saison, Neymar n'est pas épargné par les critiques. D'abord pointé du doigt pour sa forme physique, le protégé de Mauricio Pochettino est ensuite critiqué pour ses performances sur le terrain. Et les statistiques ne vont pas l'aider. En effet, après neuf rencontres toutes compétitions confondues, le partenaire de Lionel Messi ne compte que trois petits buts.

Mieux, sur ses 41 derniers tirs tentés, il n’a réussi à concrétiser que 2 seulement. 22 ballons perdus, un seul tir et non cadré, 75,4% de passes réussies contre 93,8% pour Kylian Mbappé et surtout une absence de rythme évidente qui a poussé Mauricio Pochettino à le remplacer par Mauro Icardi à la 73e minute de jeu contre le Stade Rennais.