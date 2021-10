PSG : Messi au sol dans le mur, c’était Marquinhos, pas Pochettino !

Publié par Gary SLM le 03 octobre 2021 à 10:48

Lionel Messi s’était couché au pied du mur dressé par le PSG sur un coup franc de Manchester City. Cette décision était de Marquinhos et non de Pochettino.

Messi couché pour défense sur ordre de Marquinhos

Lionel Messi, c’est la légende vivante du football moderne. Le voir se coucher au bas du mur du Paris Saint-Germain lors d’un coup de pied arrêté de Manchester City avait provoqué des critiques contre l’entraîneur Mauricio Pochetino. En Angleterre, Rio Ferdinand (ancien défenseur central de Manchester United) a poussé un gros coup de gueule contre cette consigne qu’il attribuait à l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino. Ce dernier n’y était pourtant pour rien puisque la décision controversée d’envoyer l’argentin dans ce mur n’était pas de lui mais du patron de Marquinhos.

Mauricio Pochetino blanchi par RMC

L'action a beaucoup fait parler. Lors du match de Ligue des Champions contre Manchester City (2-0) mardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi (34 ans, 2 matchs et 1 but en LDC cette saison) s'est placé au sol derrière le mur sur un coup franc de Riyad Mahrez. Sur des images de RMC Sport, on voit bien l’ancien joueur de l’AS Roma, Marquinhos, demander à Lionel Messi d’aller se coucher au pied du mur.

Le sextuple Ballon d'Or, dans un souci de participer aux taches défensives, n’a pas hésité à répondre à la demande de son coéquipier. Il n’empêche que dans la foulée, Messi a même plaisanté à ce sujet avec son coéquipier Neymar. Une attitude irréprochable de la part de la Pulga.

Voilà qui devrait éteindre définitivement la polémique venue d’Angleterre et qui voulait que Mauricio Pochetino soit l’homme qui a humiliée l’ancienne légende du Barça. En effet, au pays de la Élisabeth II, l'ancien défenseur central de Manchester United, Rio Ferdinand, a poussé un coup de gueule par rapport à cette consigne en épinglant l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.