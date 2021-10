PSG Mercato : Mbappé lâche une vérité implacable sur son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 05 octobre 2021 à 10:40

Kylian Mbappé voulait quitter le PSG durant le mercato estival passé. Finalement, l’attaquant de 22 ans est resté en Ligue 1 pour disputer sa dernière saison de contrat avec les Rouge et Bleu. Dans une interview accordée à RMC Sport et L'Équipe, il assure qu’il n’avait qu’une seule destination en tête.

Kylian Mbappé confirme qu’il voulait vraiment partir

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco pour un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le champion du monde 2018 estime avoir fait le tour de la Ligue 1 après six ou sept ans entre Monaco et Paris. « Ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt », a lancé l’enfant de Bondy. Avant d’ajouter : « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais quelque chose de plus. J'ai passé six ou sept ans en Ligue 1, j'ai donné tout ce que je pouvais à Paris et je crois que j'ai bien fait. Tout le monde est ensuite libre de tirer les conclusions qu'il veut. M'en aller était la suite logique. » Cependant, Mbappé n’avait qu’une seule destination en tête en voulant quitter Paris.

Mbappé ne voulait se rendre qu’au Real Madrid

Durant l’été, plusieurs rumeurs ont circulé sur l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens pour Kylian Mbappé. Durant des semaines, la possibilité de voir le buteur du Paris Saint-Germain prendre la direction de la Premier League et de Liverpool a même été évoquée. Seulement, le principal concerné assure aujourd’hui que s’il avait quitté le PSG ce n’était que pour une seule destination : le Real Madrid.

« Le PSG a décidé de ne pas me vendre et ça me va. J'ai continué à jouer en août et je n'ai eu aucun problème avec ça », précise-t-il. Avant d’avouer : « Je continue dans une grande équipe et dans un endroit où j'ai été et/ou je suis heureux. Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été qu'au Real Madrid. » Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG parviendront à le convaincre de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain.