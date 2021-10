PSG Mercato : Mbappé a déjà annoncé son arrivée au Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 13:54

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Et il l’aurait d’ores et déjà annoncé à l’un de ses partenaires en sélection.

Benzema : « Mbappé au Real, ce n'est qu'une question de temps »

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé dispute sa dernière année d’engagement sous le maillot du Paris Saint-Germain. Malgré les multiples tenailles des dirigeants parisiens, l’enfant de Bondy refuse de renouveler son bail. À 22 ans, l’international français veut rejoindre le Real Madrid depuis le mercato estival passé. Mais le club madrilène s’est heurté à l’intransigeance du PSG malgré une offre de 180 millions d’euros.

Qu’à cela ne tienne. Mbappé est déterminé à porter les couleurs madrilènes et compte bien le faire dès la saison prochaine. En effet, dans une interview accordée au journal L’Équipe, l’attaquant des Merengues, Karim Benzema, a ouvertement assuré que son jeune compatriote va le rejoindre à Madrid, et ce n’est plus qu’une question de temps. Le principal concerné l’ayant déjà annoncé lui-même.

« Il l'a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps », a expliqué l’international tricolore de 33 ans. Pendant ce temps, Mbappé continue de dire « NON » au PSG.

Mercato PSG : Mbappé a refusé la dernière offre du PSG

Dernièrement, le journal espagnol El Pais a révélé que le jeune Bondynois a refusé une dernière offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Pour tenter de convaincre son génie tricolore, le club de la capitale lui a transmis une nouvelle proposition avec un salaire de 45 millions d’euros par saison, faisant de lui le joueur le mieux payé devant Lionel Messi et Neymar. Mais Kylian Mbappé a rejeté cette offre et semble donc se diriger tout droit vers une arrivée libre au Real Madrid l’été prochain.

