FC Nantes Mercato : Un autre club allemand fonce sur Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 19:04

Passé tout près d’un transfert pendant le mercato estival, Randal Kolo Muani devrait quitter le FC Nantes librement à la fin de la saison. Il devrait signer en Allemagne ou un autre club, en plus de l’Eintracht Francfort, s’est mis sur les rangs pour le recruter.

FC Nantes : Wolfsburg s'active pour recruter Kolo Muani

Le FC Nantes a tenté de transférer Randal Kolo Muani lors du marché de l’été 2021, mais en vain. Il avait pourtant plusieurs prétendants à ses trousses. En dehors de l’Eintracht Francfort, dont il était la priorité, et du RB Leipzig, l’attaquant des Canaris a vu son nom associer à Southampton et Watford FC en Premier League, puis à l’OL et au LOSC en Ligue 1. Toutefois, le jeune avant-centre est resté au FCN où son contrat court jusqu'au 30 juin 2022. Il faut dire que ce dernier n’est pas enclin à prolonger son bail avec son club formateur. Il se dirige donc vers un départ libre du club.

Une destination se dégage d'ailleurs pour Randal Kolo Muani. Il devrait signer en Bundesliga où il rêve de jouer. En plus de l’Eintracht Francfort et du RB Leipzig, un 3e club allemand s’active ces jours-ci pour s’attacher les services du buteur du FC Nantes. « Après l’Eintracht Francfort, c’est au tour du VfL Wolfsburg de surveiller de près Kolo Muani », d’après le compte MSV Foot.

L'attaquant du FCN veut rejoindre la colonie de joueurs français

Notons que de nombreux jeunes joueurs français, notamment Dayot Upamecano (22 ans), Moussa Diaby (22 ans), Tanguy Kouassi (19 ans), Christopher Nkuku et Nordi Mukiele évoluent dans le championnat d’Allemagne. Certains s’y sont même imposés. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui pousse Randal Kolo Muani à privilégier la Bundesliga. Rappelons que Eintracht Francfort avait proposé 5 M€ au FC Nantes pour le natif de Bondy, mais Waldemar Kita a repoussé l’offre. Dès janvier 2022, le joueur de 22 ans sera libre de s’engager avec le club de son choix, en attendant la fin de son contrat.