Barça Mercato : Succession Koeman, l'arrivée d'une légende se précise

Publié par Thomas le 07 octobre 2021 à 13:15

Quelques jours après sa défaite cuisante contre l’Atlético de Madrid, le Barça vit une passe difficile, marquée par des déboires sportifs comme économiques. Le club blaugrana pourrait cependant acter prochainement l’arrivée d’une légende, de quoi redonner le sourire aux supporters.

Barça Mercato : Laporta recontacte Xavi !

Il faudrait remonter à longtemps pour voir un Barça aussi agonisant. Le FC Barcelone sort de deux lourdes défaites, dont une en Ligue des champions contre le Benfica (3-0), les plaçant derniers du groupe E, avec 0 point. Une situation préoccupante, qui a poussé le président du club Joan Laporta, à convoquer une réunion d’urgence après la rencontre, afin de prendre une décision radicale pour l’avenir de son entraîneur Ronald Koeman.

Si on sait la relation tendue entre les deux hommes, Barcelone attend tout de même le bon moment pour évincer Koeman car son limogeage coûterait au Barça une certaine somme (on parle d’un montant proche des 12 millions d’euros). Joan Laporta a de fait, récemment indiqué dans la presse, qu’il conserverait le Néerlandais après la trêve, malgré de grosses rumeurs de départ en cas de contreperformance contre l’Atlético de Madrid.

Cependant, le président catalan aurait dans la plus grande discrétion pris contact avec une légende du club cette semaine, Xavi Hernández, afin d’anticiper un départ proche de l’ancien défenseur des Oranjes à la tête du Barça. Si le nom de Xavi revenait régulièrement ces dernières semaines, aux côtés de ceux de Roberto Martinez ou encore Andrea Pirlo, le dossier restait en stand-by, et pour cause, la situation de Koeman n’était toujours pas clarifiée à Barcelone. À en croire les dernières tendances en Espagne, l’ancien milieu star du Barça serait l’option privilégiée pour succéder au Néerlandais.

L’émergence de nombreux joueurs formés à La Masia, comme Pedri, Fati ou Gavi, aurait motivé Laporta à choisir un enfant du club pour prendre les rênes de l'effectif. Le président catalan a appelé l’actuel coach de Al Sadd SC, pour "récupérer une relation, qui a toujours été excellente, mais qui s’était refroidie ces derniers mois", souligne le Mundo Deportivo. Tout n’est plus qu’une question de temps donc pour voir Xavi débarquer à la tête de l’écurie blaugrana.