Belgique - France : Une remontada et les Bleus filent en finale

Publié par Ange A. le 07 octobre 2021 à 23:45

L’équipe de France va affronter l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. Jeudi, les Bleus ont renversé les Diables Rouges de Belgique (2-3) à Turin pour s’offrir le dernier billet pour la grande finale.

Remontada pour la France contre la Belgique

Battue par les Bleus en 2018 en demi-finale de la Coupe du monde, la Belgique pensait tenir sa revanche jeudi soir sur la pelouse du Juventus Stadium. Les hommes de Roberto Martinez tenaient une avance de deux buts à la mi-temps grâce à Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e). Championne du monde en titre, la France est revenue avec de meilleurs arguments dans le second acte et a fni par faire craquer les Diables Rouges. Karim Benzema (62e) a d’abord permis aux siens de réduire la marque. Passeur décisif sur la réduction du score, Kylian Mbappé (69e) a égalisé pour les Bleus sur penalty. Une reprise de Théo Hernandez dans le temps additionnel a scellé le come-back des hommes de Didier Deschamps. Lesquels retrouvent l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. La rencontre se jouera dimanche à Milan.

Les clés du come-back des Bleus selon Griezmann

Muet contre les Diables Rouges, Antoine Griezmann a participé à la performance des siens. Pour l’attaquant tricolore, les Bleus avaient pour mission de presser haut après la mi-temps pour inverser la tendance face à la bande à De Bryune. « C’était un match qu’on avait bien commencé, après on était trop derrière. À la mi-temps, tout le monde a eu les mots justes. On est allé les chercher. Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire en pressant. On a su remonter, le match était fantastique. Il fallait aller les chercher, on s’est dit que si on leur mettait un but, ça allait changer. C’est ce qu’il s’est passé. On sait qu’on a fait une erreur contre la Suisse, on est là pour montrer qu’on a les épaules pour ça », a expliqué l’attaquant tricolore au micro de TF1 selon les propos relayés par Foot Mercato.