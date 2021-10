Belgique-France : Les compos tombent ! Grosse surprise de Deschamps

Publié par Thomas le 07 octobre 2021 à 10:35

C’est le grand jour pour les Bleus, qui affrontent les Diables Rouges, première nation au classement FIFA en demi-finale de Ligue des Nations. Si l’équipe de France sort d’un exercice en dents de scie lors du dernier rassemblement, elle aura à cœur de faire oublier son Euro décevant ce soir contre le voisin belge. Didier Deschamps a concoté une compo audacieuse avec notamment des choix forts opérés en défense.

Belgique-France : Deschamps reconduit son système controversé

En grand danger après son Euro raté, Didier Deschamps avait été conservé par son président Noël Le Graët, au moins jusqu’à la coupe du monde 2022 au Qatar. Si le sélectionneur français avait tant été dans la tourmente, c’est en partie à cause de son système de jeu aligné contre la Suisse, bourreau des Bleus en huitièmes de finale. En optant pour un 3-4-3 inédit, Deschamps avait pris un risque considérable, en ajoutant Clément Lenglet au duo défensif Kimpembe-Varane, un choix qui s'est avéré fatal pour les Bleus.

Si on pensait ce dispositif obsolète, l’ancien coach devrait contre tout attente le reconduire ce soir contre la Belgique, en modifiant néanmoins pas mal de joueurs. Lors du dernier rassemblement, le 3-4-3 avait été testé de nouveau contre la Finlande avec succès (victoire nette 2-0 à Lyon), contrastant avec les deux matchs précédents très décevants contre la Bosnie et l’Ukraine (où le 4-4-2 et 4-3-3 avaient été alignés).

Contre la Belgique, l’équipe de France devrait aligner une équipe très compétitive (malgré quelques absences notoires dans l’entrejeu), mêlant expérience et jeunesse. En défense, Presnel Kimpembe devrait débuter sur le banc, au profit de Jules Koundé, qui débutera enfin dans l’axe avec les Bleus. Les deux frères Hernandez devraient quant à eux débuter dans le 11 initial.

Composition de l’équipe de France face à la Belgique :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, R. Varane, L. Hernandez

Milieux de terrain : B. Pavard, P. Pogba, A. Rabiot, T. Hernandez

Attaquants : K. Mbappé, K. Benzema, A. Griezmann

Belgique-France, une demi-finale à suivre à 20h45 sur TF1.