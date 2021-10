France-Belgique : Varane lance un avertissement aux Diables Rouges

Publié par Timothée Jean le 05 octobre 2021 à 16:41

C’est une équipe de Belgique avide de revanche qui affrontera la France ce jeudi dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Raphaël Varane, défenseur tricolore, a livré ses impressions sur ce choc à venir.

France - Belgique : Varane ne veut pas entendre parler de "revanche"

Trois ans et demi après leur dernière confrontation, la Belgique et l’équipe de France s’affrontent à nouveau ce jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations. Un match très important pour les supporters belges qui parlent d'une « revanche à prendre » sur les Bleus après la terrible défaite subie en demi-finale de la Coupe du Monde 2018.

Mais Raphaël Varane a tenu à mettre les choses à plat. Le défenseur central ne veut pas entendre parler de revanche. « Une revanche ? Je ne pense pas. C'est du passé, ça fait partie de l'histoire. Ça a été un évènement marquant pour nous et pour eux aussi. Sur le match qui est à venir, ce sont surtout deux grosses équipes qui s'affrontent avec l'objectif d'atteindre une finale, avec un trophée en jeu. C'était il y a plus de trois ans, c'est déjà derrière nous », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

Raphaël Varane veut faire mal aux Diables Rouges

Si Raphaël Varane s’attend à une rencontre difficile face à la Belgique. Le défenseur tricolore reste confiant pour l’issue du match. Il est persuadé que les Bleus se qualifieront une nouvelle fois face aux Diables Rouges.

« Évidemment après une déception à l'Euro 2020, on a encore plus envie de gagner. On va jouer des matchs face à de très bonnes équipes, parmi les meilleures au monde (l'autre demi-finale oppose l'Italie à l'Espagne, ndlr). On a envie de relever ce défi et de donner de la joie à nos supporters », a-t-il ajouté. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibault Courtois et les compatriotes sont donc prévenus.