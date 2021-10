PSG Mercato : Un indice de taille sur l'avenir de Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 08 octobre 2021 à 11:28

La rencontre de l’équipe de France contre la Belgique était particulièrement suivie en Espagne. La presse espagnole s’est délectée des performances de Kylian Mbappé et de Karim Benzema. Deux joueurs appelés à défendre les couleurs du Real Madrid selon la presse ibérique.

La presse espagnole envoie encore Kylian Mbappé au Real

Menée à la mi-temps par la Belgique, l’équipe de France a réussi une remontada dans le second acte pour s’imposer 3 buts à 2. Une performance des Bleus suivie avec intérêt par la presse espagnole désireuse de voir Kylian Mbappé arborer la tunique du Real Madrid la saison prochaine. Buteur et passeur contre les Diables Rouges, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été désigné homme du match. De quoi délecter les confrères espagnols. Ces derniers ont apprécié la complicité affichée par le joueur du PSG et Karim Benzema. Le Parisien a en effet offert une passe qui permet au Madrilène de réduire le score. KB9 a rendu ça à l’ancien monégasque en lui donnant le ballon pour qu’il remette les Bleus à hauteur de leur adversaire sur penalty. Deux gestes commentés par la presse ibérique.

Un départ inéluctable de Mbappé à Madrid ?

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, José Luis Sanchez a apprécié ce geste de Karim Benzema. Pour le confrère, c’est encore un indice que « Benzema et Mbappé désirent partager une expérience au Real Madrid ». De son côté, le quotidien pro-madrilène AS y est allé de son commentaire sur la passe de Kylian Mbappé pour le numéro 9 des Merengues. « L’œuvre d’art qui accélère tous les instincts du Madridisme », écrit le journal. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé, l’attaquant du Paris Saint-Germain est sujet de fantasmes dans la capitale espagnole. Si sa situation contractuelle restait inchangée, il pourrait d’ailleurs la rallier en tant que joueur libre l’été prochain. Dans un récent entretien à L’Équipe, KB9 ouvrait d’ailleurs la porte à une arrivée de Mbappé au Real.