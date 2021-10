Barça : Succession de Koeman, un ancien pose sa candidature

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 05:43

Au vu de la mauvaise passe que traverse le FC Barcelone, l’avenir de Ronald Koeman fait l’objet de moult spéculations. Alors qu’un départ du technicien néerlandais est souvent évoqué, un ancien du Barça se tient prêt pour assurer sa succession.

Un ancien du Barça candidat à la succession de Koeman

Lionel Messi parti, le FC Barcelone broie du noir en ce début de saison. Le Barça n’est que 9e de La Liga et occupe la dernière place de sa poule en Ligue des champions avec un zéro pointé. Le club catalan reste d’ailleurs sur deux gros revers (3-0 contre le Benfica et 2-0 contre l’Altlético Madrid). Autant de contreperformances qui ne font que fragiliser la tête de Ronald Koeman sur le banc des Blaugranas.

Alors que les rumeurs de départ voire de licenciement vont bon train au sujet de l’ancien sélectionneur des Oranje, Rafael Marquez vient de lancer un appel à Joan Laporta. Ancien défenseur central de Barcelone (2003-2010), le Mexicain se voit bien succéder au Néerlandais sur le banc du club catalan. « Avoir l'opportunité de diriger une équipe comme Barcelone, ça ne peut évidemment jamais être refusé », a déclaré l’ancien capitaine d’El Tri sur le plateau de l’émission « El Chiringuito ».

Vers une désillusion pour Marquez, Koeman déjà fixé sur son sort

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Ronald Koeman. Pour le patron des Blaugranas, il n’a jamais été question d’un départ de l’Hollandais. Le président du Barça accorde une marge de confiance à son entraîneur qui doit composer avec un nouvel effectif et l’absence de plusieurs blessés. « Notre entraîneur, c’est Koeman. Nous sommes fiers de l’avoir comme entraîneur et on se concentre sur ça maintenant pour changer la situation sur le plan sportif, qui n’est pas des meilleures. Mais nous venons de commencer la saison et nous allons récupérer nos blessés », a notamment lâché le dirigeant catalan à RAC1. Cette sortie devrait notamment calmer les ardeurs de Rafael Marquez (42 ans).