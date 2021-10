Barça Mercato : Cette nouvelle annonce sur l'avenir de Koeman

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 00:43

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est de nouveau exprimé sur la situation de Ronald Koeman. L’occasion pour le boss du Barça de réitérer sa confiance envers le technicien critiqué en ce début de saison.

En fin de contrat en juin prochain, Ronald Koeman est au cœur de moult spéculations. L’avenir de l’entraîneur du FC Barcelone alimente les rumeurs au moment où les Blaugranas enchaînent les contreperformances. Le club catalan reste notamment sur deux défaites (3-0 contre le Benfica et 2-0 contre l’Atlético). Alors que la trêve internationale bat son plein, Joan Laporta a de nouveau été interpellé au sujet de l’avenir du technicien néerlandais. Comme avant la défaite contre les Colchoneros, le président du Barça a tenu à conforter son entraîneur. « Notre entraîneur, c’est Koeman. Nous sommes fiers de l’avoir comme entraîneur et on se concentre sur ça maintenant pour changer la situation sur le plan sportif, qui n’est pas des meilleures […] La cellule de recrutement travaille au quotidien, mais à aucun moment je n’ai dit que Koeman n’allait pas rester. Je crois qu’il mérite une marge de confiance », a lâché le dirigeant catalan au micro de RAC1.

Des contacts confirmés avec Xavi et Guardiola

Dans sa sortie, Joan Laporta s’est également exprimé sur les rumeurs annonçant Xavi Hernandez comme le successeur de Ronald Koeman. Le président du Fc Barcelone a confirmé des contacts avec le coach d’Al Sadd, tout comme avec Pep Guardiola, deux légendes du Barça. « Je parle parfois avec lui, parce que nous sommes amis, comme j’ai parlé l’autre jour avec Pep. J’aime discuter, l’un a été mon joueur, l’autre mon entraîneur », a confié le successeur de Josep Maria Bartomeu. De nouveau adoubé par son président, le technicien batave doit maintenant prouver qu’il mérite la confiance de sa hiérarchie. Le prochain match contre le FC Valence en Liga devrait servir à enclencher une nouvelle dynamique.