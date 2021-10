PSG Mercato : Tebas, Tuchel, Leonardo règle ses comptes

Publié par Ange A. le 10 octobre 2021 à 08:36

Directeur sportif du Paris Sant-Germain, Leonardo apprécie peu les invectives dont fait l’objet le PSG. Le technicien brésilien a répondu aux nouvelles attaques de Javier Tebas et à la dernière sortie de Thomas Tuchel.

Leonardo recadre Javier Tebas, en guerre contre le PSG

Président de La Liga, Javier Tebas mène une véritable cabale contre le Paris Saint-Germain depuis le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. S’attaquant aux finances du PSG, le dirigeant espagnol estime que le club francilien ne respecte pas le fair-play financier. « Je critique le PSG, car il ne génère pas l’argent pour avoir l’effectif qu’il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l’économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel », a lâché le président de La Liga dans un récent entretien à L’Équipe. Une dernière sortie qui passe mal pour Leonardo. Le directeur sportif parisien a réagi aux attaques du responsable espagnol.

« Il est le président de La Liga, nous répondons à l’UEFA et à la Liga française et je ne comprends pas pourquoi nous devons répondre à lui, je ne veux pas faire de polémique ici », a d’abord indiqué le Brésilien selon les propos relayés par Calcionews24 et TMW. Pour Leonardo, « les grandes signatures au fil des ans ont été faites par tout le monde, du Milan au Real en passant par la Juventus ».

Leonardo rétablit la vérité pour Tuchel

Le responsable parisien a également réagi à la sortie de Thomas Tuchel lors du Festival dello Sport organisé par La Gazetta dello Sport. L’ancien coach du Paris Saint-Germain aujourd’hui à Chelsea vantait l’organisation du club londonien. Une sortie qui pour certains s’assimile à un tacle subtil à son ancien club où il entretenait des relations tendues avec Leonardo. Lesquelles seraient à la base du limogeage de Tuchel à Paris. Le Brésilien est revenu sur ses rapports avec le technicien allemand remercié en décembre. « Je ne cache pas qu’il y a eu des différends mais je pense que cette relation et ces différends ont pu donner un élan et une poussée pour faire la saison qu’on a faite et arriver jusqu’en finale de la C1 la saison suivante », a déclaré le DS du PSG.