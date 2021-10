PSG Mercato : Kylian Mbappé a pris une décision irrémédiable !

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2021 à 15:33

Le PSG espère toujours parvenir à convaincre Kylian Mbappé de renoncer au Real Madrid pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. En attendant la décision finale de l’attaquant tricolore, une source proche du dossier a fait une révélation fracassante sur la position du partenaire de Lionel Messi.

Kylian Mbappé a déjà tranché entre le PSG et le Real

Dans une interview accordée à RMC Sport et L’Équipe, Kylian Mbappé a laissé entrevoir une lueur d’espoir quant à une possible prolongation avec le Paris Saint-Germain. Mais ce samedi, le journal espagnol AS révèle que les supporters du PSG doivent à présent à se faire à l’idée qu’ils ne verront plus l’enfant de Bondy sous leurs couleurs à compter du 1er juillet prochain. Le quotidien madrilène assure que le Champion du monde 2018 a pris sa décision et elle semble irrémédiable : il souhaite quitter Paris pour aller poursuivre sa carrière au Real Madrid. Et rien ne lui fera changer d’avis.

« Kylian Mbappé a pris une décision et l’argent n’est pas sa priorité. Même pour tout l’or du monde, il ne prolongera pas en faveur du Paris Saint-Germain. Sa décision est prise depuis longtemps et rien ne la changera. Il veut réussir au Real Madrid et il le fera. Il n’a plus qu’à attendre le 30 juin pour voir son rêve se réaliser », raconte un membre de l’entourage de Mbappé. Pendant ce temps, à Paris, Mauricio Pochettino continue son opération séduction afin de faire plier l’ancien attaquant de l’AS Monaco.

Pochettino encense Mbappé après PSG-Angers

Une nouvelle fois encore, le Paris Saint-Germain a pu compter sur Kylian Mbappé pour arriver à bout d’une équipe entreprenante d’Angers SCO. Le numéro 7 parisien a délivré une passe décisive puis inscrit le but de la victoire face aux hommes de Gérald Baticle (2-1). Heureux de l’avoir dans son équipe, Mauricio Pochettino n’a pas tari d’éloges à l’endroit du buteur de 22 ans.

« Ce que j’ai pensé du match de Kylian Mbappé ? On le sait, il n’y a même pas besoin que je sorte à nouveau des éloges à son égard, c’est un grand joueur, l’un des meilleurs du monde. Dans les moments où l’équipe a besoin de lui, il apparaît toujours », a confié Pochettino. Reste maintenant à savoir ce que le principal concerné décidera pour la suite de sa carrière.