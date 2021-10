PSG Mercato : La succession de Mbappé plombée par Newcastle ?

Publié par Ange A. le 18 octobre 2021 à 08:00

S’il envisage de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’exclut pas également un départ de son attaquant. En quête d’un potentiel successeur à son buteur, le PSG devra se méfier de la concurrence de Newcastle, passé sous pavillon saoudien cette saison.

La succession de Mbappé déjà ouverte à Paris ?

Comme cet été, le Paris Saint-Germain devrait encore vivre un mercato estival agité en 2022. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, Kylian Mbappé sera libre de s’engager avec le club de son choix. Sauf surprise, c’est le Real Madrid qui devrait accueillir l’attaquant de 22 ans. Alors que la prolongation du champion du monde devient hypothétique, la direction parisienne multiplie les pistes pour compenser ce gros départ en attaque. Ainsi, les noms de gros calibres comme Robert Lewandowski et Erling Haaland sont associés au club francilien. Le nom de Dusan Dusan Vlahovic circule également ces dernières heures. Mais dans ce dossier, Leonardo devra composer avec la concurrence de Newcastle United, la nouvelle superpuissance du football.

Vers un duel Paris – Newcastle pour Vlahovic ?

Suite à son rachat par l’Arabie Saoudite, Newcastle United est aujourd’hui considéré comme le club le plus riche de la planète. La nouvelle direction des Magpies prépare un mercato de folie pour redorer le blason du club, actuel 19e de Premier League. Selon The Sun, le nouveau riche anglais voudrait dans ce sens renforcer son secteur offensif avec Dusan Vlahovic. L’avant-centre serbe (12 sélections/ 6buts) réalise un début de saison en trombe avec la Fiorentina. Il compte déjà 6 buts et une offrande en 8 apparitions cette saison (Serie A et Coupe). De quoi taper également dans l’œil du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si le PSG croisera le fer avec Newcastle. La Viola de son côté peut espérer un gros chèque pour son buteur. Recruté à 1,95 million d’euro en 2019, il est aujourd’hui coté à 50 millions sur Transfermarkt.