Newcastle Mercato : Un ancien du PSG à la manoeuvre à Newcastle ?

Désormais propriété d’un richissime Saoudien, Newcastle United va disposer d’une enveloppe très importante pour son mercato d’hiver. Un ancien du PSG est même annoncé pour s’occuper de ce secteur de l’administration du club anglais.

Mercato PSG : Newcastle pense à Antero Henrique

Prédécesseur de Leonardo au Paris Saint-Germain, Antero Henrique pourrait reprendre du service dans les jours à venir. Libre de tout engagement depuis son départ du club de la capitale en 2019, le directeur sportif portugais fait partie des cibles des investisseurs saoudiens pour venir occuper le même poste à Newcastle United, selon les informations de Foot Mercato. Il a eu ses premiers contacts avec Amanda Staveley, la nouvelle patronne des Magpies, ces dernières semaines. Avec une enveloppe de 220 millions d’euros, le club anglais veut frapper fort en janvier afin d’éviter la relégation en fin de saison, l’équipe de Steve Bruce occupant actuellement la 19e place au classement de Premier League.

« Les dirigeants ont exprimé au directeur sportif leur volonté de construire à Newcastle une équipe capable de rivaliser pour le titre en Premier League dans les années à venir », explique le média sportif. En attendant la réponse d’Antero Henrique, les premières cibles du nouveau richissime club européen sont déjà connues.

Les premières cibles de Newcastle déjà connues

D’après les informations du Telegraph, Newcastle United va disposer d’un budget de 220 millions d’euros pour son mercato hivernal. Avec une telle somme, le club anglais compte reconstruire son équipe. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif de Manchester United, Jesse Lingard, figure sur la liste des priorités de janvier.

Le défenseur anglais de Burnley, James Tarkowski, Kalidou Koulibaly de Napoli et l’attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi sont également ciblés. Pour sortir Newcastle de la crise et le faire remonter au classement, les nouveaux propriétaires voient les choses en grand et Amanda Staveley compte sur Antero Henrique pour matérialiser cette ambition.