PSG : Le constat implacable de Kylian Mbappé après Leipzig !

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 11:21

Auteur du premier but, Kylian Mbappé a encore porté le PSG, mardi soir, contre le RB Leipzig (3-2), à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des champions. Après le match, l’attaquant français a livré une analyse implacable sur le niveau de jeu de son équipe.

Une victoire dans la douleur pour le PSG

Après la victoire face à Manchester City, le Paris Saint-Germain devait enchaîner pour se rassurer dans l’optique d’une qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Face à une équipe bien regroupée du RB Leipzig, les hommes de Mauricio Pochettino ont dû s'employer pour s'offrir leur deuxième victoire consécutive dans cette phase de poules de la coupe aux grandes oreilles. Mené au score à l’heure de jeu, le vice-champion de France a pu compter sur ses individualités, notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi, pour se sortir du piège allemand.

Kylian Mbappé : « Pour l’instant, on ne joue pas bien, mais on gagne »

Si la victoire s’est faite dans la douleur, l’international tricolore de 22 ans préfère retenir l’importance de ces 3 points, l’importance du collectif, et le jeu pas vraiment optimal du Paris Saint-Germain cette saison. « Comment expliquez-vous que le PSG affiche 2 visages différents entre celui de la Ligue des Champions et celui de la Ligue 1 ? Je ne sais pas. Ce n’est pas une excuse, mais on a eu des joueurs absents plusieurs fois dans la saison. Dans d’autres championnats, ils ont reporté des matchs. Nous, on les a joués et on les a gagnés.

Bien sûr qu’on est un peu laborieux en championnat, mais on a quand même 9 victoires en 10 matchs. Et une défaite à Rennes dans des circonstances assez déplorables, avec cette histoire de voitures la veille où on arrive très tard pour jouer le lendemain à 13 heures. Mais on doit faire mieux. Pour l’instant, on ne joue pas bien, mais on gagne. Mais il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement », a expliqué KylianMbappé au micro de RMC Sport. Solide leader du groupe A avec 7 points, le PSG devra valider son ticket pour les huitièmes de finale le 3 novembre prochain sur la pelouse du RB Leipzig.