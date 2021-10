PSG Mercato : Succession de Mbappé, deux conditions fixées

Publié par Ange A. le 22 octobre 2021 à 06:45

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé se dessine, la direction du Paris Saint-Germain s’active déjà pour lui trouver un remplaçant. Un buteur de Premier League pourrait rejoindre le PSG à deux conditions l’été prochain.

Le PSG prépare déjà la succession de Kylian Mbappé

Conservé cet été malgré son désir de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait rallier la capitale espagnole gratuitement l’été prochain. Alors que les négociations pour la prolongation de son contrat sont à la traîne, l’attaquant de 22 ans devrait quitter le Paris Saint-Germain en tant que joueur libre au terme de la saison. Bien qu’elle tente toujours de renouveler le bail de son crack, la direction du club francilien explore certaines pistes en coulisses pour assurer sa succession en cas de départ. Si le nom d’Erling Haaland revient avec insistance, celui de Mohamed Salah circule aussi à Paris. L’Égyptien, à qu’il ne restera qu’un an de contrat à l’issue de la saison, pourrait quitter Liverpool l’été prochain.

Des exigences pour le transfert de Salah à Paris

The Liverpool ECHO indique que la direction des Reds ne lâchera pas Mohamed Salah tant qu’elle ne lui trouve pas un successeur, à défaut de le prolonger. Le journal assure également que l’attaquant ne serait pas autant gourmand au niveau des exigences salariales. Selon la même source, l’ailier égyptien ne réclamerait pas les 593 000 euros mensuels comme l’avait indiqué The Daily Mirror. Arrivé à Liverpool en 2017, le Ballon d’Or africain 2018 est encore sous contrat jusqu’en 2023. Reste maintenant à savoir s’il l’honorera son bail jusqu’à son terme ou s’il répondra à l’appel du Paris Saint-Germain en pleine quête du successeur de Kylian Mbappé. Annoncé sur les tablettes du PSG, Salah est coté à 100 millions d’euros sur Transfermarkt. Il compte déjà 12 buts et 4 passes décisives en 11 apparitions cette saison.

