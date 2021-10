PSG Mercato : Une info explosive Mohamed Salah au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 21 octobre 2021 à 07:05

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a déjà prévu de lancer une offensive auprès de Liverpool afin de recruter Mohamed Salah l’été prochain. Et cela tombe bien puisque l’attaquant égyptien pourrait bien quitter Liverpool à l’issue de la saison.

Mohamed Salah prêt à embrasser un nouveau challenge ?

Étincelant en ce début de saison en Premier League et en Ligue des Champions, Mohamed Salah cristallise également l’actualité de Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Reds, l’attaquant de 29 ans figure sur la short-list du Paris Saint-Germain, mais le club anglais espère parvenir à le retenir. Toutefois, Gary Neville pense que malgré les pourparlers avec ses dirigeants en vue d’une prolongation de contrat, l’international égyptien pourrait être emballé par un nouveau challenge après avoir tout gagné avec Liverpool.

« Je ne pense pas qu’il restera à Liverpool pour le reste de sa carrière. C’est mon opinion personnelle. Cela a toujours été cette opinion, mais cela pourrait être faux. Je pense que Salah doit connaître l’expérience du Real Madrid, du Bernabéu. Le Real Madrid revient bien d’ailleurs. Je sais que Barcelone n’est pas au mieux en ce moment. Je pense qu’il doit avoir cela sur son CV d’ici la fin de sa carrière. Il a fait un travail incroyable à Liverpool. J’ai toujours pensé qu’il voulait un Paris Saint-Germain, un Real Madrid, un Barcelone et je pense qu’il va le faire. Mais je peux me tromper », a expliqué l’ancien défenseur de Manchester United sur Sky Sports.

D’après les indiscrétions lâchées par le journal espagnol AS, Erling Haaland pourrait finalement repousser le Paris Saint-Germain et préférer un départ vers la Premier League l’été prochain. Si un tel scénario se produisait, Leonardo pourrait concentrer toute son énergie sur la piste menant à Mohamed Salah. Le quotidien madrilène précise que le double Ballon d’Or Africain (2017 et 2018) est un rêve des autorités qatariennes du PSG puisqu’il est le meilleur joueur arabe. Et cela tombe bien puisque le club de Liverpool pourrait laisser partir le Pharaon à l’issue de la saison.

Liverpool prêt à laisser filer Mohamed Salah ?

En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Daily Mirror, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une ouverture pour Mohamed Salah puisque les dirigeants de Liverpool ont décidé de placer leur numéro 11 sur le marché si aucun accord n’est trouvé pour le renouvellement de son contrat d’ici la fin de la saison. Leonardo et le Paris SG sont donc prévenus.