PSG Mercato : Mbappé, une grande nouvelle tombe avant l’OM !

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 15:54

Kylian Mbappé va-t-il finalement accepter de poursuivre l’aventure sous le maillot du PSG ? Libre le 30 juin prochain, l’attaquant tricolore est annoncé au Real Madrid dans le cadre d’un transfert libre. Mais le club de la capitale n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

Discussions avancées entre le clan Mbappé et le PSG

Interrogé par le journal Le Parisien, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, avait très clairement ouvert la voie à une prolongation de son fils sous le maillot du Paris Saint-Germain. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu'on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu'au bout pour gagner la C1 » déclarait le 6 octobre dernier la mère du numéro 7 des Rouge et Bleu.

Et d’après les renseignements divulgués vendredi par The Transfer Window Podcast, les négociations se poursuivent entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens au sujet d’un renouvellement. Le média britannique explique que le PSG va continuer à insister sur le fait qu’il ne compte pas se séparer de Mbappé et entend bien lui prouver qu’il représente l’avenir du club en lui faisant signer un nouveau bail. Seulement, le joueur de 22 ans sera libre de négocier avec le club de son choix à compter du 1er janvier prochain, et les courtisans affluent chaque jour. Le PSG aussi s’apprête à passer à l’offensive pour son attaquant.

L’offensive du PSG pour Mbappé déjà programmée

En effet, à en croire Duncan Castles, lors de son passage sur le plateau du Transfer Window Podcast, depuis l’arrivée de Lionel Messi, la direction du Paris Saint-Germain n’a pas encore formulé d’offre de prolongation pour Kylian Mbappé. Le journaliste du Times et du Daily Star explique que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont prévu d’attendre juste avant le mercato hivernal pour revenir à la charge auprès du clan Mbappé. Le PSG refuse de formuler d’offre maintenant et d’attendre de connaître celle du Real Madrid. Alors que le champion du monde 2018 pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier, c’est ce même mois que le Paris Saint-Germain attend pour lancer son offensive.

Affaire à suivre donc…