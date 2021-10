PSG Mercato : Marquinhos, le coup tordu de Tuchel se confirme

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 08:20

En marge du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Marquinhos est revenu sur son été. Le défenseur brésilien s’est notamment exprimé sur l’intérêt de Chelsea, le nouveau club de son ancien entraîneur Thomas Tuchel.

Marquinhos confirme pour Thomas Tuchel

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, Marquinhos est aujourd’hui le capitaine du club de la capitale. Il a hérité du capitanat suite au départ de son compatriote Thiago Silva parti à Chelsea gratuitement en 2020. À Londres, l’ancien capitaine du PSG a été rejoint quelques mois plus tard par Thomas Tuchel. En froid avec Leonardo, le directeur sportif parisien, le technicien allemand a été remercié par la direction des Rouge et bleu en décembre dernier. Pour sa première avec les Blues, Tuchel a remporté la Ligue des champions. Désireux de renforcer sa défense après ce sacre, le coach de Chelsea s’est tourné vers l’actuel capitaine parisien. L’intéressé vient de le confirmer dans un entretien accordé au Parisien. Il y révèle également qu’il n’était proche d’un transfert à Chelsea pour retrouver Tuchel et Silva à Stamford Bridge.

Tuchel rembarré par Leonardo

À en croire le défenseur central auriverde, le Paris Saint-Germain a recalé Chelsea dans sa tentative de le recruter. « Ce n’était même pas une proposition. Le club a tout de suite bloquer la discussion. Ça montre la confiance qu’ils ont en moi », a confié Marquinhos dans l’entretien accordé au journal francilien. Reconnaissant envers sa direction, le défenseur de 27 ans a réitéré son attachement au club de la capitale. « C’est un tel honneur qu’un club comme le PSG me fasse une telle confiance […] Ça me donne la motivation de continuer, de booster mes entraînements et d’être encore plus performant. Je ne pense qu’à Paris et qu’au PSG », a-t-il assuré. Prolongé en janvier 2020, le contrat du Brésilien court encore jusqu’en 2024.