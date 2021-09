PSG Mercato : Marquinhos lâche une réponse bruyante à Tuchel !

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 05:11

En quête d’un défenseur central cet été, Chelsea et son entraîneur Thomas Tuchel ont pensé à Marquinhos, sous contrat au PSG jusqu’en 2024. Deux mois après la fermeture du marché des transferts, le capitaine du club parisien a fait le point sur sa situation personnelle.

Mercato PSG : Marquinhos a repoussé Chelsea cet été

D’après les informations de RMC Sport, Marquinhos a été approché durant le mercato estival par Chelsea. À la recherche d’un défenseur central, Thomas Tuchel a tenté de convaincre son ancien protégé de le rejoindre en Premier League. Prêt à investir 100 millions d'euros sur ce dossier, le champion d’Europe en titre a toutefois compris que l’international brésilien de 27 ans est carrément intouchable.

En effet, la direction du Paris Saint-Germain a rapidement expliqué à son ancien entraîneur et aux Blues que Marquinhos n’est pas à vendre. De son côté, l’ancien joueur de l’AS Rome a également repoussé les avances du club londonien. Arrivé en 2013 contre un chèque de 31,4 millions d’euros, l’enfant de Sao Paulo a grandi et pris du poids dans la capitale française. Et il ne compte pas changer d’air de si tôt.

Marquinhos comme Totti ou Maldini au PSG ?

Même s’il n’a pas été formé au Paris SG, Marquinhos se verrait bien faire toute sa carrière européenne dans le club de la capitale. À l’image d’un Paulo Maldini à l’AC Milan ou d’un Francesco Totti de l’AS Rome, Marquinhos veut être le joueur du seul Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de sa carrière.

« Jusqu'au bout de ton contrat, voire de ta carrière avec le PSG ? Ça me plairait, ça me va, même si on sait comment marche le foot. Pendant que je peux donner mon maximum et être performant dans un club de haut niveau comme le PSG l'exige, je ne pense pas à changer d'air dans ma tête. Je pense à Paris, au PSG et à amener cette équipe au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire », a déclaré le protégé de Mauricio Pochettino au micro d’Europe 1. Un message d’amour qui devrait faire plaisir aux supporters parisiens.