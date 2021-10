ASSE : Après Angers, le verdict de la LFP est tombé pour Sainté

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2021 à 20:50

L’ ASSE a été sanctionnée par la LFP, ce lundi. Elle a été condamnée à un huis clos total à titre provisoire, à cause des incidents lors du match contre Angers SCO, vendredi (2-2) à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Huis clos total jusqu'au 17 novembre

L’ ASSE jouera ses prochains matchs à domicile à huis clos total et la fermeture du pacage visiteurs pour les matchs à l’extérieur. C’est la sanction prononcée ce lundi par la commission de discipline de la LFP réunie le 25 octobre 2021. Mais cette décision a été prise à titre conservatoire en attendant l’instruction du dossier. « Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu’au prononcé de la mesure définitive. Fermeture de l’espace visiteur de l’AS Saint-Étienne pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé de la mesure définitive. La rencontre FC Metz - AS Saint-Étienne programmée le samedi 30 octobre 2021 à 17h est concernée par cette mesure conservatoire », a précisé la Ligue dans sa décision.

Dans son explication, la LFP indique « qu’au regard des incidents intervenus avant la rencontre ASSE - Angers SCO (11e journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction ». Par conséquent, « les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 17 novembre 2021, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport ».

L'AS Saint-Étienne prend acte de la décision de la LFP

En retour, le club ligérien a indiqué dans un communiqué officiel qu’il « a pris acte de la mise en instruction du dossier et des décisions prises ». « La Commission de Discipline de la LFP a entendu ce jour Jean-François Soucasse, président exécutif, Samuel Rustem, Directeur général adjoint et Florian Merle, Stadium manager adjoint, assistés de Maître Olivier Martin. L'AS Saint-Étienne a pu apporter ses premiers éléments d'analyse suite aux incidents regrettables ayant retardé le coup d'envoi de la rencontre ASSE - Angers, vendredi dernier », a indiqué Sainté.

Le match contre Clermont étant à huis clos, les supporters des Verts, munis d'un titre d'accès pour ledit match ont été invités « à se rapprocher du service billetterie, par téléphone ou aux guichets du stade Geoffroy-Guichard, afin d'obtenir un remboursement ou une compensation ».