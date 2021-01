ASSE Mercato : Soucasse officialisé, réactions de la direction

Publié le 12 janvier 2021 à 18:15

L'ASSE a enregistré une arrivée pour son mercato hivernal, mais ce n'est sûrement pas celle que les supporters attendaient. En remplacement de Xavier Thuilot, les dirigeants stéphanois ont nommé, comme prévu, Jean-François Soucasse au poste de directeur général des services de l'AS Saint-Etienne, a confirmé le club sur son site officiel.

Jean-François Soucasse revient à l'ASSE

"Je suis heureux et honoré de revenir à Saint-Étienne pour me mettre au service de l'ASSE, un club mythique porté par une ferveur incomparable. Les défis sont nombreux. Relevons-les ensemble avec solidarité, fierté et enthousiasme", a déclaré Jean-François Soucasse, le nouveau directeur général des services des Verts, dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Très actif au Toulouse FC, où il a officié entre 2003 et 2020, Soucasse est un ancien de la maison stéphanoise. Il a en effet porté les couleurs du club forézien en tant que défenseur lors des saisons 1995-1996 (celle de la descente en Ligue 2) et 1997-1998 (17e de D2). "Sa connaissance approfondie de l'ASSE (...), mais aussi de l’environnement stéphanois sera bien évidemment l’un de ses atouts pour accompagner le développement des Verts", écrit le club sur son site.

Caïazzo et Romeyer ravis

Roland Romeyer, à qui appartiendrait le choix de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. a exprimé "un grand plaisir" pour l'arrivée de Jean-François Soucasse. "Il a su piloter avec détermination le TFC et a acquis une solide expérience dans le management d'un club, a expliqué l'un des présidents de l'ASSE. Ses qualités humaines et ses compétences apporteront une contribution majeure dans la mise en œuvre de notre projet. Jean-François partage les valeurs du club comme il l'a déjà montré lorsqu'il a défendu nos couleurs comme joueur."

Même son de cloche pour l'autre président, Bernard Caïazzo : "Je suis très content de l'arrivée de Jean-François Soucasse que je connais bien pour avoir passé du temps avec lui lors de multiples réunions dans les instances quand il représentait le Toulouse FC. Jean-François Soucasse est un travailleur discret et efficace qui possède un peu le même caractère que Claude Puel. Ce sont des hommes compétents et honnêtes qui correspondent bien aux valeurs des Verts." Cependant, selon les informations de RMC, l'entraîneur de l'ASSE n'aurait pas vraiment apprécié de voir Xavier Thuilot, arrivé avec lui en octobre 2019, éjecté de la sorte, et se sentirait désormais esseulé au sein de l'équipe de Ligue 1. Les prochaines semaines risquent d'être déterminantes chez les Verts.













Par Matthieu