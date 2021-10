RC Lens : OL, des restrictions imposées aux fans du RCL à Lyon

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 23:47

A l’occasion du choc entre l’OL et le RC Lens, dimanche (21h), les autorités rhodaniennes ont pris des dispositions particulières pour les supporters du club nordiste.

RC Lens : Le nombre de supporters lensois limité à 1571

Deuxième de Ligue 1 derrière!re le PSG, le RC Lens se déplace sur le terrain de l’ OL, samedi. Le club rhodanien est 9e avec 6 points de retard sur son adversaire de la 12e journée de Ligue 1. Contrairement aux RCL, qui fait un début de saison canon (6 victoires, 3 nuls et 21 défaites), les Gones sont en difficulté. Dimanche dernier, ils ont même été renversés naïvement par l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, en concédant 3 buts en l’espace de 13 minutes. Lors de la réception du Racing Club, les joueurs de Peter Bosz bénéficieront du soutien de leurs supporters au Groupama Stadium. Ils en auront en tout cas besoin face à une équipe lensoise qui joue sans complexe à l’extérieur.

En revanche, les fans du RC Lens seront au plus 1571 et seulement ceux qui se déplacement dans le cadre officiel en bus. Leur nombre a été limité par le préfet du Rhône sous le prétexte de « risque de troubles graves à l’ordre public est avéré lors du déplacement des supporters des Sang et Or, compte tenu des faits précédents ».

Parcage visiteurs ogligatoire pour les fans du RCL

De plus, les supporters du club nordiste n’auront accès qu’au parcage visiteurs qui leur est réservé dans l’enceinte des Lyonnais, car selon l’arrêté préfectoral : « la circulation et le stationnement sont interdits le samedi 30 octobre de 8h à 24h, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs, dans le secteur du centre-ville de Lyon ». Pour rappel, il y avait eu des incidents entre supporters lensois et ceux du LOSC lors du derby disputé à Bollaert (1-0), le 18 septembre dernier (6e journée du championnat).