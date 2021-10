PSG Mercato : Mbappé au Real, la réponse claire de Vinicius

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 13:31

Auteur d’un doublé lors du succès du Real Madrid à Elche, Vinicius s’est prononcé sur une arrivée de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG pourrait rejoindre le club espagnol gratuitement l’été prochain.

Vinicius Jr répond pour le transfert de Mbappé au Real

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup cet été en recrutant Lionel Messi gratuitement. Cette arrivée ne semble pas avoir redistribué les cartes concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en 2022, l’attaquant de 22 ans ne souhaite toujours pas rempiler avec le PSG. Une situation qui devrait conduire à son départ de Paris en tant que joueur libre. Prétendant de longue date de l’ancien Monégasque, le Real Madrid est présenté comme le prochain club du numéro 7 parisien. Auteur d’un doublé lors du court succès des Merengues contre Elche (1-2), Vinicius Jr a été interrogé sur la possible arrivée du champion du monde tricolore. Le Brésilien lui ouvre grand la porte. « Chaque joueur veut jouer avec Mbappé. C’est un grand joueur, comme Cristiano et Messi. C’est un joueur de la nouvelle génération et il va rester pendant de longues années dans cette génération montante », a confié le virevoltant ailier de 21 ans à TNT Brasil.

Vinicius en grande forme en attendant Mbappé

S’il accueillerait Kylian Mbappé à bras ouverts à Madrid, Vinicius Jr refuse de s’enflammer pour son transfert (gratuit) au Real. Le protégé de Carlo Ancelotti est déjà content d’évoluer au sein d’un effectif compétitif. « Nous ne parlons pas des autres joueurs. Je joue avec Benzema, Rodrygo, Hazard, Asensio et d’autres grands joueurs. Et j’adore jouer avec eux », a-t-il poursuivi. Critiqué ces dernières années, l’ancien de Flamengo réalise des débuts tonitruants avec le Real Madrid cette saison. Il compte 9 buts et 5 passes décisives en 14 apparitions cette saison. Il est le Madrilène le plus décisif derrière Karim Benzema auteur de 11 réalisations et 8 offrandes.