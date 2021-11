ASSE Mercato : Un chouchou de Puel sur le départ cet hiver ?

Publié par Ange A. le 01 novembre 2021 à 07:30

Promu capitaine de l’AS Saint-Étienne (ASSE), Mahdi Camara pourrait quitter les Verts en janvier. Le milieu de terrain pourrait prendre une destination surprise en hiver.

ASSE : Vers un départ surprise de Mahdi Camara en janvier ?

Lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne s’attend à une flopée de départs en janvier. En raison de la Coupe d’Afrique qui se tiendra au Cameroun, plusieurs Stéphanois sont appelés à partir défendre les couleurs de leurs sélections nationales. Capitaine de l’ ASSE, Mahdi Camara pourrait également quitter le Forez pour participer à cette grand’messe du football africain. C’est le vœu de Tom Sainfiet, le sélectionneur de la Gambie. Le technicien belge était présent à Saint-Symphorien samedi lors du nul de Saint-Étienne contre le FC Metz (1-1). Il a réitéré son désir de disposer du poulain de Claude Puel pour la CAN. Il avoue déjà avoir discuté avec le milieu de terrain, lequel semble réceptif à cet appel.

Un nouveau coup dur en vue pour les Verts cet hiver

« Mahdi est fantastique, gentil, c’est un joueur brillant, il serait un excellent renfort pour notre équipe. J’ai fait 700 kilomètres pour le rencontrer, nous avons eu une très bonne conversation. Je ne sais pas s’il participera au prochain rassemblement de la sélection, mais je suis très convaincu qu’à l’avenir, il jouera pour la Gambie. J’espère que cela arrivera avant la CAN, mais il n’y a aucune garantie. Laissons-lui le temps de réfléchir à la décision », a lâché le sélectionneur gambien au média local Fallaboweh selon les propos relayés par But Football. En cas de départ de Mahdi Camara pour la CAN, l’AS Saint-Étienne verrait la liste de ses absents s’allonger le temps de la compétition. Les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou, le Tunisien Wahbi Khazri, le Guinéen Saidou Sow et le Gabonais Denis Bouanga sont appelés à défendre leurs sélections.