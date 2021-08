ASSE Mercato : L'indemnité de transfert de Mahdi Camara fixée

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 04:05

Après l’échec du dossier Zaydou Youssouf à Naples, l’ ASSE peut encore faire un coup ce dernier jour du mercato estival avec Mahdi Camara, visé par les clubs anglais.

ASSE : L'indemnité de transfert de Mahdi Camara fixée à 15 M€

L’ ASSE n’a plus quelques heures pour faire une vente, à défaut de pouvoir acheter de nouveaux joueurs. Le club ligérien avait transféré Wesley Fofana à Leicester City à 35 M€, le 5 octobre, soit le dernier jour du mercato estival 2020. Il est donc possible qu’une offre intéressante de dernière minute tombe sur le bureau de l’AS Saint-Étienne avant le 31 août à minuit. Ces derniers jours, c’est l’intérêt du SSC Naples pour Zaydou Youssouf qui animait le mercato stéphanois. Finalement, le club italien s’est tourné vers André Zambo Anguissa. L’ancien milieu de terrain de l’OM a été prêté par Fulham FC au Napoli avec une option d’achat, selon Sky Sport.

Mais ce n’est pas tout ! Mahdi Camara est courtisé par des clubs anglais au gros portefeuille. Élu meilleur joueur de l' ASSE la saison dernière, le nouveau capitaine des Verts vaut 5 M€ sur le marché des transferts et est sous contrat jusqu’en juin 2024. Sainté ne souhaite pas vendre le joueur formé dans son académie maintenant. Sauf en cas d’offre intéressante, soit au minimum 15 M€ selon le quotidien sportif.

Camara, nouveau capitaine des Verts

Mahdi Camara a signé son premier contrat professionnel au sein de son club formateur le 15 mars 2018. Il totalise 65 matchs (5 buts et 2 passes décisives), toutes compétitions confondues, sous le maillot des Verts. En Ligue 1, le joueur de 23 ans a disputé 54 matchs. Bénéficiant de la confiance du coach et manager général Claude Puel, le natif de Martigues a été désigné capitaine de l' ASSE cette saison, après le départ libre de Mathieu Debuchy à Valenciennes FC en Ligue 2. Il a ainsi porté le brassard contre le FC Lorient (1-1), le RC Lens (2-2), le LOSC (1-1) et l'OM (1-3), lors des 4 premières journées de Ligue 1.