OM : Une décision officielle tombe avant la réception de Lazio !

Publié par Timothée Jean le 01 novembre 2021 à 15:35

Ce jeudi soir, l’ OM accueille la Lazio Rome dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. Un match décisif sans les supporters italiens.

OM : Les supporters de la Lazio interdits de déplacement à Marseille

Après sa victoire face à Clermont Foot (1-0), l’Olympique de Marseille cherchera à poursuivre sa montée en puissance sur la scène européenne. L’ OM accueillera jeudi la Lazio Rome au stade Vélodrome à partir de 21 heures. Pour ce choc européen, les Romains ne pourront pas compter sur le soutien de leur public. Les autorités de Marseille ont en effet publié un arrêté ministériel interdisant le déplacement des supporters de la Lazio Rome pour cette rencontre de Ligue Europa.

« Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de la Lazio, ou se comportant comme tel, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part », peut-on lire dans le communiqué signé du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Marseille joue gros face à la Lazio

Toujours en course dans le "groupe de la mort" de la Ligue Europa, l’ OM jouera sans doute son avenir européen jeudi prochain face à la Lazio Rome. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont toujours pas gagné cette saison en C3. Ils restent sur une série de 3 matchs nuls et occupent la troisième place du groupe E, à une longueur de la Lazio Rome (2e). Après avoir tenu tête au club romain lors du match aller (0-0) en Italie, l'OM a désormais l’occasion de passer devant son concurrent direct. L'équipe phocéenne devra impérativement obtenir un résultat positif face au club italien pour espérer poursuivre son aventure en Uefa Ligue Europa. Une défaite contre la Lazio signifierait presque la sortie de route en Ligue Europa pour Marseille. Les hommes de Sampaoli n’ont plus le droit à l’erreur.