OM : C3, un renfort promis à Jorge Sampaoli contre la Lazio

Publié par Ange A. le 01 novembre 2021 à 08:30

Jorge Sampaoli a fait tourner son effectif contre le Clermont Foot dimanche. Le coach de l’ OM espère récupérer un élément essentiel de son dispositif pour le choc de jeudi contre la Lazio.

Un important retour attendu à l’ OM contre la Lazio

Quatre jours après son nul contre l’OGC Nice (1-1), l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire sur la pelouse du Clermont Foot. Dimanche, l’ OM s’est imposé sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de Cengiz Ünder. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a opéré d’importants changements. Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ont notamment débuté sur le banc. Resté sur le banc contre Nice, Valentin Rongier n’a pas été convoqué pour le déplacement en Auvergne. Jorge Sampaoli est revenu sur l’absence du milieu de terrain au sortir du court succès de Marseille. « Nous avons tenté de mettre la meilleure équipe possible pour gagner ce soir. Nous n’avons pas pris de risque pour Rongier, qui était blessé », a indiqué le technicien argentin. Lequel espère sans doute pouvoir compter sur l’ancien Nantais jeudi contre la Lazio Rome.

Quelle place pour Rongier contre la Lazio ?

Pour La Provence, Valentin Rongier pourrait signer son retour en Ligue Europa contre les Italiens. Le milieu de l’Olympique de Marseille souffre d’une légère contracture aux adducteurs. Reste maintenant à savoir s’il va signer son retour dans le groupe en tant que titulaire ou remplaçant. Cette rencontre contre la Lazio est d’une importance vitale pour la survie de l’ OM en Coupe d’Europe. Les Marseillais ne comptent que trois matchs nuls jusqu’ici. Les hommes de Jorge Sampaoli pointent à la 3e place de leur poule avec une seule unité de retard sur leur prochain adversaire.