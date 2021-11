OM-Lazio : Un cadre de la Lazio Rome répond cash à Sampaoli !

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2021 à 13:45

À quelques heures du choc OM-Lazio, l’entraîneur de l' Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a reçu un premier avertissement du vestiaire romain.

OM : Sampaoli ne vise que la victoire face à la Lazio Rome

C’est un choc européen qui promet ! L’ OM accueille ce jeudi à 21h la Lazio Rome dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. Après trois matchs nuls en autant de journées, l’Olympique de Marseille a impérativement besoin d'une victoire pour espérer se qualifier en huitièmes de finale. Conscient de la situation, Jorge Sampaoli compte jouer ce match à fond.

L’entraineur de l’ OM a d’ailleurs fait passer des consignes assez fermes. Le club phocéen devra être « efficace » face à la Lazio Rome. Peu importe la manière, il faudra nécessairement prendre les trois points. « On n’a pas le nombre de points qui correspond à nos performances. On doit en récupérer le plus possible pour atteindre notre objectif qui est la qualification », a-t-il confié. Même s’il voit les Biancocelesti favoris de ce match, le coach marseillais veut exploiter les failles du collectif romain. Mais le milieu de la Lazio, Toma Basic, refuse de tomber dans le piège marseillais.

Toma Basic veut faire mal à l'Olympique de Marseillais

Ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux (2018-2021), Toma Basic a déjà joué contre l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain croate connaît bien l’ambiance du Vélodrome. Le milieu de terrain est d’ailleurs déterminé à faire mal aux Marseillais pour ce choc. « J’ai joué ici face à Marseille récemment, je sais que l’atmosphère sera très chaleureuse pendant le match. Nous avons un match difficile devant nous (…) Ce sera un match très difficile, mais nous sommes prêts, tant mentalement que physiquement », a-t-il déclaré en conférence de presse. Les Romains, privés de leurs supporters, arriveront donc au Vélodrome avec une motivation supplémentaire, celle de mettre fin à une série de dix rencontres à l’extérieur sans victoire.