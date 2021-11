OM-Lazio : La compo sort, un crack dans le 11 de départ

Publié par Thomas le 04 novembre 2021 à 11:45

Face à la Lazio, l'OM est dans l'obligation de gagner pour ne pas compromettre tout espoir de qualification en Europa League.

OM : Sampaoli a tranché pour son 11

C’est peut-être le match le plus important de sa première partie de saison. Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit la Lazio Rome, 2e du groupe E de Ligue Europa et à un petit point du club phocéen. Dans un Vélodrome qui s’annonce déjà bouillant, Jorge Sampaoli pourra compter sur la totalité de ses joueurs cadres, et pourra ainsi aligner une équipe type des grands soirs.

Après une série contrariante de 3 matchs nuls, les Olympiens ont renoué avec la victoire le week-end dernier contre Clermont, malgré un fond de jeu parfois en demi-teinte. Face au promu, l’entraîneur argentin avait pris la décision de reposer certains cadres comme Dimitri Payet, Valentin Rongier ou encore Duje Caleta-Car. Bis repetita quelques jours avant contre l’OGC Nice, Luan Peres et Boubacar Kamara avaient débuté la rencontre sur le banc, Pol Lirola ne faisait lui pas partie de la feuille de match.

L’entraîneur marseillais a pris la décision de ménager ses cadres la semaine passée, dans l’optique de se présenter en pleine forme pour le choc de ce jeudi. Contre la Lazio, l’ OM est attendu au tournant, après ses trois nuls lors de la phase aller. À cette occasion, l’ancien coach du FC Séville devrait reconduire un système à 3 défenseurs, mis entre parenthèses face à Clermont.

Un choix fort a néanmoins été fait en attaque, où Pol Lirola, d’ordinaire titulaire sur le flanc droit, laissera cette fois-ci sa place à Luis Henrique. Très peu utilisé depuis le début de saison, le jeune attaquant brésilien aura l’occasion de montrer tout son potentiel ce jeudi dans un match à haute intensité.

Compo probable de l’ OM face à la Lazio :

Gardien : P. López

Défenseurs : L. Peres, D. Caleta-Car, W. Saliba

Milieux de terrain : V. Rongier, B. Kamara, M. Guendouzi, D. Payet

Attaquants : L. Henrique, A. Milik, C. Ünder

Pour rappel, trois joueurs marseillais sont sous le coup d’une suspension en cas de carton jaune contre les Romains, qui plus est, trois pièces maîtresses du 11 de l’ OM, Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Dimitri Payet.