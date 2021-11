OM : Une importante décision suscite la colère de la Lazio !

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2021 à 08:42

Le choc OM-Lazio se déroulera ce jeudi au Vélodrome, sans les supporters italiens. Cette restriction passe mal auprès du club italien.

OM : Lazio peste contre l’interdiction de ses supporters à Marseille

Un match retour dans un contexte assez tendu ! Ce jeudi soir (21 heures), la Lazio Rome se déplace à Marseille pour défier l’ OM dans l’antre mythique du Vélodrome, connue pour sa chaude ambiance. Mais pour ce match comptant pour la quatrième journée de Ligue Europa, le club italien ne pourra compter sur le soutien de son public.

La raison ? Les autorités françaises ont interdit le déplacement individuel ou collectif « de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de la SS Lazio, ou se comportant comme tel » sur les terres marseillaises pour cette rencontre de Ligue Europa. Le ministère de l’Intérieur a justifié cette interdiction en raison des violents incidents survenus en marge du choc entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray (0-0), mais aussi par le comportement violent de certains fans du club italien. Les autorités françaises ont également justifié cette décision en raison de « l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis », qui ont émaillé le match aller à Rome. L’UEFA a d'ailleurs décidé d’ouvrir une enquête pour constater d’éventuels chants et cris racistes lors de cette rencontre. Toutefois, cette interdiction de supporters romains fait grincer des dents en Italie.

La Lazio attend une clarification des autorités françaises

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Lazio Rome a effet a critiqué cet arrêté ministériel qu’elle considère comme « une offense au club et à tous ses supporters. Les dirigeants du club italien réclament donc « une clarification des institutions françaises et une position claire de la diplomatie ». Rappelons que lors du match aller le 21 octobre (0-0), les supporters de l' OM avaient également été interdits de déplacement à Rome.