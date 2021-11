Vente OM : Frank McCourt craque, officialisation imminente !

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 11:57

La vente OM se précise de plus en plus. Frank McCourt a craqué et accepté de céder l’Olympique de Marseille à un autre investisseur.

Thibaud Vézirian confirme ses propos pour la Vente OM

Un an après avoir refusé formellement une offre de rachat de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, le propriétaire de l’Olympique de Marseille serait finalement sur le point de craquer face à une proposition venue de l’Arabie Saoudite. Cinq ans près avoir acquis 95% des parts de l’OM pour environ 50 millions d’euros, le milliardaire américain devrait ainsi passer la main à un autre repreneur.

En effet, alors que la reprise de Newcastle United par un fonds saoudien a relancé les rumeurs sur la vente OM, le journaliste Thibaud Vezirian confirme une nouvelle fois que l’opération est en bonne voie et une officialisation n’est plus très loin. « J’ai mes popcorns mon coco et j’attends tranquillement, tout est réglé », balance l’ancien chroniqueur de L’Équipe sur son compte Twitter. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, le journaliste indépendant continue ainsi de marteler que le club marseillais va bientôt passer dans une autre dimension à l’image du Paris Saint-Germain depuis 2011 et l’avènement du Qatar.

L’OM sous pavillon saoudien après Newcastle ?

L’Arabie Saoudite a frappé très fort en Angleterre et changé la configuration des clubs européens. En rachetant Newcastle pour plus de 300 millions d’euros en octobre dernier, l’Arabie Saoudite a mis fin à l'ère Ashley après 14 ans et fait rentrer les Magpies dans une nouvelle dimension. Le club anglais étant désormais le plus riche du monde. Après le rachat des Magpies, les Saoudiens pourraient faire de l’Inter Milan et l’OM des clubs satellites selon plusieurs rumeurs. En croisade pour la vente de l’Olympique de Marseille depuis des mois, Thibaud Vézirian assure que le deal est bien fait. L’Inter Milan est tout proche de passer sous pavillon saoudien ensuite suivra Marseille.

« La vente de l’OM sera-t-elle officielle avant ou après celle de l’Inter ? Je ne sais pas si ça sera avant ou après l’Inter. Je n’ai pas d’infos sur l’officialisation. C’est très compliqué, c’est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver », explique Vézirian.

Pour rappel, le 5 février 2021 dernier, le journaliste sportif annonçait déjà que Frank McCourt allait céder l’OM à Kingdom Holding Company, l’entreprise du prince et homme d’affaires saoudien Al-Walid Bin Talal. Et il ne lâche pas l’affaire.