PSG Mercato : Une menace à 18 M€ pour la succession de Mbappé

Publié par Ange A. le 14 novembre 2021 à 08:19

À défaut de prolonger Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain prépare sa succession. Mais le PSG est concurrencé sur une piste prioritaire.

Dortmund parti pour plomber la succession de Mbappé

En fin de contrat, Kylian Mbappé pourra dès janvier s’engager librement avec le club de son choix. Sauf surprise, l’attaquant de 22 ans devrait rejoindre le Real Madrid, l’un de ses plus vieux prétendants. Loin de pouvoir offrir un nouveau contrat au champion du monde tricolore, le PSG explore des opportunités sur le marché des transferts. Si un grand nom comme celui de Robert Lewandowski est souvent évoqué, c’est un autre buteur de Bundesliga qui a les faveurs de Leonardo. Le directeur sportif parisien pousse pour un transfert d’Erling Haaland. Âgé de 21 ans, le Norvégien évolue au Borussia Dortmund depuis janvier 2020. Comme Lewandowski, il est une terreur des défenseurs en Europe. Raison pour laquelle le BVB n’entend pas le céder.

Le plan du Borussia pour retenir Erling Haaland

Selon les informations de Bild, le Borussia Dortmund veut offrir un nouveau contrat avec une importante revalorisation salariale à Erling Haaland. La source révèle notamment que le BVB propose un nouveau salaire compris entre 16 et 18 millions d’euros au géant norvégien. Il s’agit d’un énorme sacrifice du club allemand habitué à plafonner ses salaires. Avec 10 millions d’euros annuels, Marco Reus et Mats Hummels disposent des plus gros salaires de l’effectif de Marco Rose.

Reste maintenant à savoir comment Haaland va apprécier cet effort de ses dirigeants. Valorisé à 150 millons d’euros sur Transfermarkt, son contrat avec l’actuel dauphin du Bayern court jusqu’en 2024. Avant sa blessure, il réalisait encore des débuts tonitruants cette saison avec 13 buts et 4 offrandes en 10 rencontres. De quoi attiser l’intérêt du Paris Saint-Germain déjà à la quête du remplaçant de Kylian Mbappé.