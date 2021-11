PSG Mercato : Erling Haaland bientôt au Paris SG ?

Publié par Gary SLM le 05 novembre 2021 à 13:15

L’actualité PSG mercato s’emballe autour du transfert d' Erling Haaland du Borussia Dortmund. Il pourrait débarquer au Paris SG en juin prochain.

PSG Mercato : Quel est le prochain club d' Erling Haaland ?

La situation d' Erling Haaland à Dortmund fait penser à celle d’un certain Kylian Mbappé du Paris SG. Le buteur norvégien veut quitter le club allemand pour une équipe avec encore un plus haut niveau. Selon une information de Nicolo Schira, journaliste italien, le joueur ciblé par le PSG a pris la décision de partir en juin prochain. Sa décision est guidée par son envie de découvrir un autre championnat et surtout d’appartenir à une équipe de star porteuse de grandes ambitions.

Il faut noter qu’au PSG, Kylian Mbappé pense à quitter le club. Même si les dernières révélations du quotidien Le Parisien mettent en avant un joueur heureux au Paris Saint-Germain, il n’a pour le moment rien acté sur son avenir. Le Paris SG a fait de nombreuses offres à l’attaquant international français pour le prolonger, sans succès. À l’approche du mois de janvier qui lui donne la possibilité de signer un précontrat avec l’équipe de son choix, le club de la capitale se retrouve dans l’obligation d’anticiper tous les coups.

Nasser Al-Khelaïfi a certes déjà affirmé qu’il n’y aurait pas de départ de son joueur offensif, sauf que cette sortie n’a jusqu’ici pas été confirmée par une signature de Mbappé. Il faut également noter que seul le clan du joueur prendra la décision de son avenir. Le sachant, Leonardo a depuis multiplié les pistes, passant de Franck Kessié du Milan AC à Erling Haaland. Pas besoin de s’étaler sur les performances du joueur de Dortmund pour savoir qu’il a le bon profil pour évoluer au PSG. Le grand attaquant de 21 ans (1,94 m) totalise déjà 70 buts en 69 matchs toutes compétitions confondues chez les Rouge et Bleu.

Mercato : Combien coûtera le transfert de Haaland au Paris SG ?

Avec les présences de Neymar et Lionel Messi sous les couleurs de son maillot, le PSG est une des 5 équipes européennes que voudrait rejoindre Erling Haaland. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et maintenant Newcastle United sont les éventuels concurrents du Paris SG sur ce dossier. Un départ de Mbappé devrait forcer le club parisien à mettre les bouchées doubles pour s’offrir le Norvégien, ce qui ne semblerait pas déplaire à l’intéressé. Avec une clause libératoire estimée à 75 millions d’euros, le transfert de Haaland au PSG est d’avance un dossier facile à régler pour les dirigeants parisiens.