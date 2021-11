PSG Mercato : Succession Mbappé, Paris vise un crack de Serie A !

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 15:37

Dans la crainte de perdre son joyau Kylian Mbappé cet été, le PSG a décidé d'orienter ses recherches sur un crack mondial de Serie A.

PSG Mercato : La piste Vlahovic prend de l’ampleur

Son nom ne vous dit peut-être rien en France, et pourtant Dusan Vlahovic fait partie des grands espoirs du football mondial, à seulement 21 ans. Arrivé dans le championnat italien en 2018 sur la pointe des pieds, l’attaquant serbe est aujourd’hui un des joueurs les plus en vue de Serie A, où il fait le bonheur de la Fiorentina.

Cet été déjà, le natif de Belgrade avait agité le marché des transferts, en étant au centre de fortes convoitises venues d’Espagne. Parmi les nombreuses écuries en lice pour le recruter, figurait notamment l’Atlético Madrid, qui en faisait une piste prioritaire pour épauler Luis Suarez. Seulement, les Colchoneros avaient vu leurs offensives constamment contrées par les dirigeants de La Viola, bien décidés à conserver leur joyau cette saison.

Quelques mois plus tard, le donne a changé, Dusan Vlahovic continue d’enflammer les terrains italiens (8 buts en 12 matches), et sa cote en Europe ne fait qu’augmenter. Une situation qui donne du fil à retordre au club florentin qui sait qu’il ne sera pas aisé de le conserver. Si le Serbe reste concentré sur sa saison en Serie A, ce dernier pourrait prochainement franchir un cap gigantesque dans sa jeune carrière, en ralliant le Paris Saint-Germain.

Si plusieurs médias italiens associaient le buteur de 21 ans au PSG ces dernières semaines, l'information a été confirmée ce mercredi par RMC Sport. Le média français assure que le Paris SG travaille en interne sur la piste Vlahovic et qu’une offre d’envergure pourrait avoir lieu en marge du mercato 2022. Le club Rouge et Bleu, malgré la concurrence d’autres écuries sur le dossier comme la Juventus, est prêt à mettre les moyens pour le crack serbe. Et pour cause, ce dernier aurait une fonction bien particulière dans la capitale.

Vlahovic pour remplacer Mbappé

RMC Sport dévoile que le plan du PSG n’est autre que de pallier à un éventuel départ de sa star en attaque Kylian Mbappé. Le Français est très associé à un départ l’été prochain au Real Madrid, à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi insistent toujours pour conserver leur joyau, pas sûr que cela soit suffisant pour le natif de Bondy, qui semble bien déterminé à rallier l’écurie madrilène.

Si Erling Haaland reste une piste sérieuse pour la succession de Kylian Mbappé, la forte concurrence venue d’Angleterre pour le cyborg norvégien pousse Paris à multiplier ses options. Le média affirme que Vlahovic serait une piste plus plausible en cas de départ de l’attaquant tricolore. Une chose est sûre, l’année 2022 s’annonce d’ores et déjà tonitruante en termes de transfert.