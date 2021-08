Mercato Atlético Madrid : 70M€, la pépite Vlahovic débarque !

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 16:41

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures. La pépite de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, (21 ans) est proche de s’engager avec l’ Atlético Madrid pour une somme folle.

Atlético Madrid Mercato : Dusan Vlahovic bientôt Colchonero !

Plutôt prudent depuis le début de l’été, les champions d’Espagne comptent bien enflammer les derniers jours du mercato, notamment en renforçant son secteur offensif. S’il était un temps question d’un retour d’Antoine Griezmann chez les Colchoneros, le FC Barcelone a finalement préféré conserver son joueur malgré de grosses difficultés financières. Diego Simeone avait alors formulé différents noms à sa direction pour épauler l’Uruguayen Luis Suarez, en premier le buteur des Wolves, Rafa Mir, mais aussi la sensation de Serie A, Dusan Vlahovic.

Comme l’annonce le Corriere dello Sport, l’attaquant serbe de 21 ans pourrait débarquer à l’ Atlético Madrid dans les prochaines heures. La Fiorentina et le club madrilène sont parvenus à un accord total pour le transfert du joueur. Si la direction rojiblanca avait dans un premier temps formulé une offre de 50 millions d’euros à la Viola, celle-ci avait été refusée, laissant la place à de nouveaux prétendants, comme Tottenham. Néanmoins, et après de longs jours de négociations, l’ Atlético Madrid a accepté de débourser les 70 millions demandés par le club italien. Avec cette recrue de taille, Diego Simeone pourra faire une croix sur la piste Rafa Mir, et ainsi aborder l’exercice 2021-2022 avec les mêmes ambitions que la saison passée.

Après la signature de l’espoir brésilien Marcos Paulo et du très bon milieu argentin Rodrigo de Paul, Diego Simeone va voir débarquer un des attaquants les plus en vue d’Italie. Auteur de 21 buts et deux passes décisives en 37 rencontres de championnat la saison passée, Vlahovic a tout d’un futur grand attaquant mondial. À l’ Atlético Madrid, le Serbe complétera le profil plutôt lent de Luis Suarez en attaque.