ASSE : Une importante décision tombe pour la réception du PSG !

Publié par ALEXIS le 20 novembre 2021 à 05:51

Pour le match entre l’ ASSE et le PSG, les supporters des deux clubs sont touchés par les décisions de la LFP et la Préfecture de la Loire.

ASSE : Les supporters du Paris SG interdits à Geoffroy-Guichard

L’ ASSE ne pourra pas compter sur ses supporters des Kops nord et sud, lors de la venue du Paris Saint-Germain, le dimanche 28 novembre. Et pour cause, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a prononcé la fermeture des deux tribunes (Jean Snella et Charles Paret) face au Paris SG. Mais aussi lors de la réception du Stade Rennais, le 5 décembre prochain. Cette sanction fait suite aux incidents (jets de fumigènes) provoqués par certains supporters de l’AS Saint-Étienne lors de la réception d’Angers SCO (2-2), le 22 octobre dernier (11e journée de Ligue 1).

Jusqu’à jeudi, les supporters du club de la capitale n’étaient pas interdits de déplacement par la Ligue de Football Professionnel, mais un arrêté de la préfecture de la Loire est venue mettre fin cette disposition. Selon les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire, le public du PSG n’est plus autorisé à accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords, lors de la 15e journée du championnat. Ils sont également interdits de stationnement et de circulation sur la voie publique à Saint-Étienne, le jour du match.

La préfecture de la Loire craint « des troubles graves à l’ordre public »

Pour justifier sa décision, la préfète Catherine Seguin évoque une prévention des « risques de troubles graves à l’ordre public ». La source précise que « le non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral constitue un délit passible de 6 mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amendes ». Les contrevenants à cette décision préfectorale « s’exposent également à des interdictions administratives de stade », selon la précision des autorités de la préfecture ligérienne.